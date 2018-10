Hvor mange penge skal der bruges på at sætte en kommune på landkortet?

Det er der mange i Tønder, som tænker over i disse dage, efter at det onsdag blev fremlagt, at kommunen har brugt 250.000 kroner af skatteborgernes penge på at give området et nyt slogan.

Det er Tønders kommunalbestyrelse med borgmester Henrik Frandsen i spidsen, der har valgt det nye slogan, som den eksterne konsulentvirksomhed Aros Kommunikation fra Aarhus står bag.

Og det nye slogan er: 'Rig på tur'.

Fakta Kommuner med slogans Tønder Kommune er ikke den eneste kommune som har invisteret i et slogan. Her er nogle eksempler på slogans fra andre steder i landet: Ballerup Kommune – Vi satser på mennesker

Brønderslev Kommune – Det bedste sted at leve nord for Limfjorden

Hedensted Kommune – For alle, der vil

Holstebro Kommune – Dråber af kultur i alt

Hørsholm Kommune – Her ser vi dig

Kalundborg Kommune – Ud til vandet, midt i landet

Nordfyn Kommune – Mere Fyn for pengene

Nyborg Kommune – Midtpunkt for gode oplevelser

Odder Kommune – Det er da ret ok

Odense Kommune – At lege er at leve

Ringsted Kommune – Midt i Mulighederne

Viborg Kommune – Glæd dig Fakta: Bureaubiz 2015

Disse ord skal skabe opmærksomhed om Tønder Kommune og give øget stolthed til kommunens borgere, sagde borgmester Henrik Frandsen ved lanceringen af det nye slogan på et pressemøde onsdag.

Men på sociale medier skriver vrede borgere tværtimod, at de nu føler sig til grin.

'Kendskabet til Tønder Kommune er allerede øget, vi er til grin i hele Danmark', skriver Facebook-brugeren Allan Svendsen.

Også Ketil Wathne Rasmussen har ytret sin holdning til kommunens nye slagord på Facebook: 'Kommunalbestyrelsen har været på druktur. Det er godt nok en nedtur af en røvtur. De fortjener en rusketur uden gårdtur'.

Det er især prisen på det nye markedsføringsgreb, som forarger kommunens borgere.

250.000 kroner er nemlig, hvad Aros Kommunikation har taget for opgaven, som ifølge sloganets ophavsmand, Jens Hansen, direktør for Aros Kommunikation, ikke har været en hel let opgave.

Det er mere præcist 31.250 kroner per bogstav.

Ved pressemødet onsdag fortalte Jens Hansen, at sloganet 'Rig på tur' ikke er opstået mellem smarte reklame- og kommunikationskonsulenter i Aarhus, men at sloganet er fundet i Tønder Kommune i samspil med borgerne.

Konsulentfirmaet har interviewet 25 personer og fået input fra 110 mænd og kvinder i kommunen. Derudover er en erhvervsklasse fra EUX blevet interviewet til projektet.

Jens Hansen fortalte i forbindelse med lanceringen af sloganet, at antallet af positive ord, der ender på tur, langt overvejer antallet af negative.

Og så listede han ellers tur-ord op, som kan associeres med Tønder Kommune: Arkitektur, natur, kultur, madkultur, slusetur, klaviatur, optur og marsktur. Ja, endog kreatur, det skriver JydskeVestkysten

Det nye slogan vil først endeligt blive godkendt og taget i brug, hvis kommunalbestyrelsen vedtager forslaget ved et møde torsdag den 25. oktober.

Vrede borgere fra Tønder og omegn har givet deres mening om slaganet til kende på forskellige Facebook-sider, og nogle har sågar skrevet et debatindlæg i JydskeVestkysten.

Her kan I se nogle af borgernes reaktioner fra Facebook: