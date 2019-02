Borgerne i den lille by Viby Sjælland er på barrikaderne. Udsigten til at blive nabo til et bosted for psykisk syge skaber voldsom modstand i lokalområdet.

Roskilde Kommune har nemlig planer om at sælge en stor grund i byen til Københavns Kommune, som vil lave et botilbud til beboerne fra den berygtede institution Lindegården.

Og det skaber både frygt og utryghed i byen og dens cirka 5.000 indbyggere.

Institutionen Lindegården har flere gange skabt overskrifter i medierne.

Ikke mindst for tre år siden, da en kvindelig medarbejder på stedet blev stukket ned med kniv og dræbt af en mandlig beboer.

Nu har Roskilde Kommune planer om at give plads til en helt ny døgninstitution i Viby Sjælland for cirka 70 psykisk syge.

Flere af dem kommer fra Lindegården.

Det skriver sn.dk.

Foto: Emil Hougaard Vis mere Foto: Emil Hougaard

Men borgerne er usikre på, hvad det vil betyde for byen og peger blandt andet på, at instituionen kommer til at ligge tæt på skoler og børnehaver.

Flere hundrede til møde

Søndag blev der afholdt borgermøde i byen, hvor borgmester Joy Mogensen mødte op og forklarede om kommunens planer og hørte på borgernes protester.

At dømme efter debatten på de sociale medier er striden om bostedet dog ingenlunde forstummet. I gruppen 4130 Viby Sjælland debatteres der i hvert fald stadig heftigt.

Før søndagens borgermøde udtrykte flere beboere deres bekymring over for TV2 Lorry.

»Vi er bekymrede for, om der nu kommer pushere her til. Vi hører jo, de har misbrugsproblemer, og så skal de jo have penge til hash og lignende, og hvor skaffer de dem,« sagde Kirsten Thousing til tv-stationen.

Borgmester Joy Mogensen siger til kanalen, at der endnu ikke er en fastlagt plan for projektet.

Hun siger også, at hun forstår borgernes frustrationer, men understreger, at en eventuel ny institution også vil tage hensyn til naboerne.

»Det er faktisk det, som Københavns Kommune nu er ved at prøve at skabe bedre forhold omkring både for beboerne og medarbejderne på Lindegården. Men det skal selvfølgelig også gælde for deres naboer,« siger Joy Mogensen.