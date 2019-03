Tunehallerne danner lørdag rammen for et stort borgermøde, hvor modstanden mod en nye aftale om Ring 5 bliver luftet.

De er bekymrede, oprørte og forsøger nu at råbe politikere op.

Flere hundrede borgere er lørdag mødt op i sportshallen i Tune for at vise deres utilfredshed med Ring 5 - en 35 kilometer lang motorvej, som regeringen og Dansk Folkeparti i en ny aftale har sat 6,5 milliarder kroner af til. Det skriver TV 2 Lorry.

Formand for Tune Lokalrådsforening, Svend Edelmann, er arrangøren bag borgermødet, og han har i mange år været indædt modstander af en mulig Ring 5, der skal forbinde Frederikssundsvej med Køge.

- Den nye korridor ligger tæt op til boligerne i Tune. En sekssporet motorvej vil være et støjhelvede og forurenende for de mennesker, der bor der. Og så vil det gå ud over vores glimrende natur hernede, siger han til TV 2 Lorry.

Arrangementet i Tune har 230 tilmeldte, men Svend Edelmann har fået tilsagn om, at adskillige bekymrede borgere fra de omkringliggende nabobyer også vil være tilstede i hallen. Allerede i 2013 viste en analyse, at Ring 5 ville være gavnlig for trafikken, men at den omvendt vil have “væsentlige negative konsekvenser i forhold til bysamfund samt miljø og natur.”

Nu håber Svend Edelmann på, at dagens møde kan være med til at overbevise politikerne om at overveje mere langsigtede løsninger, der helt skal fjerne trængselsproblemerne på egnen: Udflytning af arbejdspladser til resten af Sjælland, forskellige mødetider på job og lavere priser på kollektiv trafik.

- Politikerne tænker kun på økonomi og asfalt - ikke mennesker, siger Svend Edelmann.

I regeringspartiet Liberal Alliance er Laura Lindahl, spidskandidat i Sjællands Storkreds, klar over, at beslutningen ikke er populær i lokalområdet. Derfor er hun taget til Tune for at lytte til borgernes frustrationer - men det vil ikke ændre ved aftalens indhold.

- Min besked til dem er, at vi har en udfordring her, vi bliver nødt til at løse. For mange danskere sidder i kø. Det hæmmer væksten på hele Sjælland. Jeg forstår godt, at man som borger i Tune ikke synes så godt om, at der kommer en motorvej i baghaven, men som politiker er man nødt til at kigge på det store billede, siger Laura Lindahl til TV 2 Lorry.

Brigitte Jerkel er transportordfører for De Konservative og byrådsmedlem i Greve. Hun forhandlede aftalen hjem, men bryder partilinjen som en helt klar modstander af Ring 5.

- Der er mange gode projekter i den aftale, bortset fra Ring 5. Jeg bor og er valgt i Greve, og det her berører rigtig mange i lokalområdet, så selvfølgelig har jeg en lokal interesse. Vi er ikke interesseret i en motorvej, vi har S-tog og baner. Vi har så rigeligt, siger Brigitte Jerkel, der er til stede lørdag i Tune.

Også Bertel Haarder (V) er på valg i Greve og møder op til borgermødet. Han er også modstander af Ring 5 og ser hellere, at de 6,5 milliarder bliver brugt på at udbygge de eksisterende veje.

- Venstres transportordfører har nogle tanker om en alternativ mulighed, så vi undgår, at den (Ring 5, red.) skal pløje sig ned gennem Greve og Solrød, siger han til TV 2 Lorry.

SF'eren Jacob Mark, der er valgt i Køge-kredsen, er også mødt op lørdag i Tune for at høre, hvad borgerne mener om sagen.

- Ring 5 vil gå hårdt ud over byudviklingen i Greve, Solrød og Køge og de skønne naturområder, der er i området. Jeg synes ikke, projektet er nødvendigt, siger Jacob Mark.