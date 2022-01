Casper Knudsen har som mange andre, der er imod en Limfjordsforbindelse over Egholm, prøvet at sende et høringssvar til den omstridte anlægslov.

Han sendte sin mail afsted lørdag formiddag, og fik søndag – samme dag, som fristen til at indsende sit svar udløber – et overraskende svar tilbage.

»Jeg sendte sammen med min kæreste og mine forældre et høringssvar, men fik besked tilbage om, at mailserveren ikke kan modtage e-mailen,« fortæller 37-årige Casper Knudsen, der til daglig er Ph.d. studerende, og som bor i Nørholm sammen med kæresten og deres to børn.

Og han er ikke den eneste.

I Facebookgruppen 'Borgerbevægelsen mod en motorvej i Egholmlinjen' har flere fået samme besked tilbage fra Vejdirektoratets servere.

»Det er ikke fordi jeg har en sølvpapirshat på og tror, det er en konspiration, men det er et billede på, hvor lidt alvorligt de tager den her høringsproces,« lyder det fra Casper Knudsen.

I forvejen mener flere modstandere af en Limfjordsforbindelse over Egholm, at høringsfristen har været for kort, samtidigt med, at den har ligget henover julen og nytåret.

»Der er Corona, der er jul og der er nytår. Vi har skullet passe to små børn herhjemme og samtidigt få tid til at forfatte et høringssvar,« siger Casper Knudsen.

Sådan ser det svar ud, som flere har modtaget, når de har forsøgt at indsende et høringssvar.

Der blev ellers sat danmarksrekord, da VVM-redegørelsen for forbindelsen var i høring. 3400 enkeltpersoner, organisationer og firmaer indsendte tilsammen 7800 høringssvar.

Derfor undrer det Casper Knudsen, at der ikke er taget højde for, at der ville komme mange til anlægsloven.

»Det er dybt uprofessionelt, at vi har skullet sende en mail til projektlederen og ikke til en portal. Og at der ikke er et system, hvor man modtager en kvittering for sit høringssvar. Jeg kan være bange for, om de modtager de her mails, og om der er høringssvar, der går tabt i processen.«

Hos Vejdirektoratet fortæller projektleder Niels Feier Christiansen, at der har været problemer et sted i systemet, men at det er løst nu.

»Jeg er møgærgerlig over, at det er sket. For jeg har gjort alt for, at det ikke skulle ske. Jeg har hele tiden sørget for at fjerne dem til andre mapper, så min mailboks ikke blev fyldt,« siger han og fortsætter:

»Vores It-mand kunne ikke give et entydigt svar, men nu modtager jeg i hvert fald mails med et par minutters mellemrum,« fortæller projektlederen der lige har modtaget 260 e-mails i et hug.