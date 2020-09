Borgere i Oksbøl skal under ingen omstændigheder drikke vandet direkte fra hanen.

Der er nemlig for mange bakterier i.

Sådan lyder det ifølge JydskeVestkysten tirsdag i en advarsel fra vandværket i Oksbøl.

Formanden fra vandværket forklarer over for mediet, at der i sidste uge blev taget en prøve af vandet. Tirsdag kom resultatet, som viser, at kimtallet af for højt, hvilket betyder, at bakterieindholdet er for højt.

»Vi ved ikke, om kimtallet kun er for højt i området ved Industrivej eller om det er hele ledningsnettet,« siger Ole Wiil.

Derfor er det alle borgere i Oksbøl, som vandværket leverer til, der opfordres til at holde sig fra vandet i hanen eller i hvert fald koge det, inden man drikker det.

Vandet skal koges, indtil nye prøver viser, at forureningen er ophørt, hvilket ifølge vandværket tidligst sker fredag.

Blot seks gange om året bliver der taget prøver af vandet. Derfor er der risiko for, at borgerne i en periode har drukket vand med for højt kimtal.

Anbefaling til borgerne i Oksbøl Kilde: Oksbøl Vandværk To minutters kogning dræber bakterierne i vandet. Ved brug af elkedel eller gryde gives en portion vand 2 opkog med 2-5 minutters mellemrum. Ved brug af kaffe- og temaskiner opnår vandet ikke en temperatur på de nødvendige 100oC i 2 minutter.

Madlavning : Vandet må ikke bruges til skylning af salater eller andre rå grønsager. Brug i stedet afkølet, kogt vand. Vandet fra hanen kan godt bruges til kogning af kartofler, spaghetti el. lignende, da bakterierne dør efter kort tids kogning.

Opvask : Undgå at bruge opvaskemaskinen i hjemmet, så længe vandet er forurenet. Vask i stedet op i kogt vand.

Personlig hygiejne : Med den hidtidige målte grad af forurening kan vandet godt bruges til brusebad og karbad. Vær dog opmærksom på, at børn ikke må drikke vand under badning. Vask hænder, som du plejer – før madlavning skal hænderne skylles i afkølet, kogt vand. Brug afkølet, kogt vand til tandbørstning og til rengøring af tandproteser.

Tøjvask/vask: Du må godt bruge vandet til tøjvask og til rengøring.

Alle forbrugerne er blevet advaret via sms.

Oksbøl Vandværk leverer til 1500 husstande i Oksbøl og omegn.