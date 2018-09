Et arrangement under parolen 'Magisk Jul’ i Skulpturparken Blokhus får nu naboerne til at frygte, at det bliver en mareridtsagtig jul i stedet.

Arrangementet var så stor en succes sidste år, at arrangøren skruer op, så der i hele november og december i tidsrummet 11-21 kører tre minutters julelys og julemusik hvert 15. minut.

»Det lyder ikke rart. Det lyder bestemt ikke rart,« siger en af naboerne til arrangementet, Lissen Røtkjær, til Nordjyske.

Arrangøren John Andersen understreger, at der er foretaget beregninger, der sikrer, at støjniveauet ikke kommer over det tilladte. Han lover, at årets show bliver spektakulært.

Fyrværkeri var et stort problem under sidste års show.

En gruppe naboer føler sig langtfra overbevist om, at de bliver fri for gener.

De er frustrerede over, at teknik- og miljøforvaltningen i Jammerbugt Kommune har givet tilladelse til at udvide arrangementet med lyd- og lysshow, ligesom de er kede af, at borgerne ikke bliver hørt i sagen.

Kommunen påpeger, at alt er gjort efter bogen. Udvalgsformand Jens Chr. Golding (S) siger dog, at man vil holde øje med fyrværkeri, der gav en del gener sidste år.

Det har John Andersen allerede taget i opløbet og sløjfet fyrværkeri fra showet. I stedet får naboerne fornøjelsen af lyd- og lysshow hvert 15. minut i to måneder.