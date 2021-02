Alt for mange mennesker, nærmest ingen afstand og kaoslignende tilstande.

Sådanne forhold burde man af alle steder ikke forvente på et vaccinationscenter, men ikke desto mindre er det lige præcis det, der har været tilfældet på Regionshospitalet Randers.

Det fortæller en række borgere til TV 2 Østjylland.

En af dem er Gert Søndergaard, der tog ned til centeret med sin 90-årige mor, som skulle vaccineres.

Tove på 93 år får Moderna-vaccine af Rúní på Region Hovedstadens nye covid-19-vaccinationscenter i Ishøj Idræts & Fritidscenter Vejledalen tirsdag 9. februar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Tove på 93 år får Moderna-vaccine af Rúní på Region Hovedstadens nye covid-19-vaccinationscenter i Ishøj Idræts & Fritidscenter Vejledalen tirsdag 9. februar 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Det var dog et overraskende syn, der mødte dem, da de kom ind i vaccinationscenteret.

Gert Søndergaard beskriver »et stort kaos« med to skærme, hvor borgere skulle registrere sig, men hvor der bestemt ikke blev holdt afstand.

Tilstandene var så uansvarlige, at moren, der ikke kunne blive vaccineret den dag alligevel, slet ikke havde lyst til at komme tilbage til stedet.

»Min mor tog derfra og sagde, at hun slet ikke ville vaccineres alligevel, for nu havde hun holdt sig isoleret så længe for at komme op til et sted, hvor hun ikke kunne undgå at komme i nærkontakt med alt for mange,« siger Gert Søndergaard til lokalemediet.

TV 2 Østjylland har også konfronteret Regionshospitalet Randers, og her er man klar over, at der har været problemer, men samtidig gør man klart, at det ikke længere er tilfældet.

»Det er korrekt, at der indimellem har været mange borgere samlet i centeret, hvis vores bookingsystem har været nede. Så skal folk i stedet henvende sig hos vores sekretærer,« siger leder af vaccinecenteret Nina Søndergaard til TV 2 Østjylland.