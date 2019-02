Det har vakt undren i flere østjyske byer, at gravsten er blevet omviklet med rødt afspærringsbånd. Kirkelederen gør det som et led i sikringen af stenene.

Som en konsekvens af en ulykke i København for 2,5 år siden, hvor en to-årig dreng blev mast ihjel under en gravsten, skal sikkerheden på flere kirkegårde nu øges.

Den midlertidige afskærmning, der nu er kommet op i Favrskov Kommune, skæmmer gravstederne, og der mangler respekt for gravfreden, mener flere borgere dog.

Det er på gravsten tilhørende kirkegårdene i Hammel, Voldby og Lading, at båndet er sat på de gravsten, der enten skal sikres bedre, destrueres eller flyttes.

- Det er en mærkelig måde at gøre det på. Man kunne have sat et skilt op med en advarsel i stedet. Det her skænder gravstederne og gravfreden, siger Svend Aage Nielsen fra Hammel til TV2 Østjylland.

Han kommer jævnligt på den lokale kirkegård for at besøge sønnens gravsted. I 1986 døde han i en trafikulykke.

- Lørdag gik jeg forbi kirken og undrede mig over det røde afspærringsbånd på stenene. Først troede jeg, at det var hærværk eller nogle der havde lavet sjov. Men det så alligevel lidt for professionel ud, fortæller Svend Aage Nielsen.

Han lagde billeder af gravstenene op i Facebookgruppen 'Hammel Info', og hurtigt stod det klart, at flere deler hans forargelse over synet.

- Det er mangel på respekt for gravfreden, skriver en bruger blandt andet.

Det er kirkegårdsleder Jens-Vilhelm Mortensen, der har sat det røde bånd om stenene. Han er heller ikke selv vild med måden at markere de farlige gravsten på, men ser den som en nødvendighed.

- Vi ved, at der er en risiko for en ulykke her og nu, og indtil vi kan få sikret bedre, er vi nødt til at advare folk på den her måde, siger Jens-Vilhelm Mortensen til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Jeg tror ikke, at det er nok med et skilt. Det er til at overse, og vi vil for alt i verden undgå en ulykke, som den man så i København.

Det er Favrskov Provsti, der har besluttet at sikre gravstenene, efter Arbejdstilsynet har opfordret kirkegårdene i Danmark til at gennemgå sikkerheden.

I modsætning til mange andre steder skal de enkelte ejere af gravstederne her ikke selv betale.

Nu skal det vurderes, hvilke gravsten der kan sikres, hvilke der skal flyttes og hvilke der må destrueres.

- Indtil vi når så langt, har jeg sat bånd på stenene. Det er svært at sige, hvor længe det skal sidde der. Måske kan vi lave midlertidige foranstaltninger og lægge nogle sten ned, så der ikke er fare for, at de vælter, siger Jens-Vilhelm Mortensen.

Der er kun tale om gravsten i åbne områder og ikke de sten, der står på private gravsteder med hæk omkring.

Prisen for at få sikret en gravsten ligger på mellem 2000 og 3000 kroner.

Er gravstenen over 60 centimeter høj, lyder kravet på, at den skal kunne klare et træk på 35 kilo uden at vælte.