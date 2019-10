Du vågner i din seng. Det er stadig mørkt udenfor, og dit ur viser, at klokken kun er 03.00.

Uden for vinduet holder knallertbuddet med aviser på fortorvet og gasser op og ned, mens han rykker fra hus til hus. Du kan ikke falde i søvn igen.

»Det lyder som en motorsav, når knallerten accelerer aggressivt. Jeg kan høre den flere veje væk,« siger Thomas Harding Brix.

Natten til søndag vågner han ikke af knallerten, der fræser rundt på vejen. Det gør han til gengæld mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Selvom det kun står på i få minutter, så føles det meget længere midt om natten Sandra Rifbjerg Næsager, bor i Roskilde.

Buddet stopper ved hvert hus, holder i tomgang og kører få meter videre til næste hus med aviser.

Derefter kører knallerten samme tur på den anden side af vejen.

»Det har stået på hver nat i flere år,« siger Thomas Harding Brix, og han er langt fra alene med problemet.

På Facebook har 356 personer i Roskilde og omegn kommenteret et opslag om støjgener fra avisbudene.

I en Facebook-gruppe spurgte Thomas Harding Brix, om andre i Roskilde oplevede støjgener fra knallertbude. Det viste sig, at mange andre har problemer med larmen om natten. Vis mere I en Facebook-gruppe spurgte Thomas Harding Brix, om andre i Roskilde oplevede støjgener fra knallertbude. Det viste sig, at mange andre har problemer med larmen om natten.

'Også i Kristianslund, jeg bliver sindssyg!,' skriver en. 'Min søn bliver vækket af knallerten her i Vindinge hver eneste morgen ved 4-5-tiden,' skriver en anden.

Nogen bliver vækket klokken 01.00 og andre klokken 04.00 eller 05.00 om morgen. Mange bor i Roskilde, mens andre oplever det samme i Jylland og Nordsjælland.

Fælles for dem alle er, at støjen er et problem for nattesøvnen.

I bydelen Himmelev er det også en tilbagevendende plage, når knallerten kører forbi Joachim Hagemeisters vindue.

»Forestil dig en knallert, som kører frem og tilbage lige uden for dit soveværelse. Det er noget, som man vågner af,« fortæller han.

I op mod ti minutter kører buddet rundt mellem de mange klyngehuse, hvor lyden bliver forstærket, og det ødelægger nattesøvnen.

»Som regel kan jeg ikke falde i søvn igen,« siger Joachim.

Samme historie nikker Sandra Rifbjerg Næsager genkende til.

28-årige Sandra Rifbjerg Næsager bor i Roskilde og frygter hver nat, at hendes lille barn bliver vækket af knallertlyden. Vis mere 28-årige Sandra Rifbjerg Næsager bor i Roskilde og frygter hver nat, at hendes lille barn bliver vækket af knallertlyden.

Hun bor i centrum af Roskilde og vågner flere gange om ugen af knallertbudene.

»Det er primært, når knallerten gasser op, at det larmer. Selvom det kun står på i få minutter, så føles det meget længere midt om natten.«

Det forrøger Sandras søvnbehov, da hun ofte har svært med at falde i søvn igen.

Af den grund er det ord som 'belastende', 'irriterende' og 'forstyrrende', som passer bedst til situationen, forklarer hun.

De fleste af gangene er det med stor sansynlighed en af de 4.000 bude, som er tilknyttet Bladkompagniet, der uddeler aviser, breve og magasiner til hele landet.

Til de natteplagede borgere er der dog godt nyt. De gamle benzin-knallerter bliver nemlig udskiftet til mere støjsvage el-versioner.

Det har ikke været muligt at få et interview med direktør i Bladkompagniet, Jesper Nielsen, men B.T. erfarer, at Bladkompagniet planlægger at have 4.000 eldrevne knallerter klar i foråret 2020.