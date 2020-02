Vandet rykker tættere og tættere på kysten, hvilket vækker bekymring på vegne af et særligt vartegn i Nordjylland.

Vartegnet 'Blokhus Sømærke' i Blokhus er kun få meter fra en skrænt, der går ned til havet. Nu råber lokalbefolkningen op og ønsker en yderligere sikring af vartegnet, så det ikke styrter i fremtiden.

Det skriver TV 2 Nord.

»Jeg ser det jo for mig, at det igen tager en to til tre meter, og så er der rigtig fare for vores sømærke deroppe,« lyder det fra Leif Poulsen, bestyrelsesmedlem i Hune-Blokhus borgerforening.

Februar har allerede budt på en del regn og blæst. Og med udsigt til mere regn og blæst er de lokale bange for, at skrænten forsvinder yderligere.

Jørgen Jørgensen, der talsmand for Nørre Lyngby kystsikringsforening i Blokhus, fortæller til TV2 Nord, at man før har haft succes med en såkaldt ‘pilekystsikring’, hvor små sammensatte træstykker holder vandet tilbage.

Hvis Kystdirektoratet, som har myndighed på området og derved skal godkende sikringen, siger ja til forslaget, er borgmester i Jammerbugt kommune, Mogens Gade, lun på tanken. I så fald opfordrer han til, at man på rådhuset får gang i en proces, der kan være med til at sikre 'Blokhus Sømærket'.

'Blokhus Sømærket' blev bygget 1882. Det blev dog ødelagt under 2. verdenskrig og genopført i 2006 efter de originale tegninger. Vartegnet er 15 meter højt.