Hvor er min familie? Er de på vej hjem, eller sidder de trygt på studiet eller arbejdet?

Vi kender det allesammen. Ubehaget når man hører sirenerne fra et udrykningskøretøj, der i fuld fart er på vej for at hjælpe forulykkede borgere.

For Lars Biløs familie, der bor lidt udenfor Hillerød, tæt på der hvor motorvejen hæfter sig på byen via afkørsel 16, forekommer ubehaget og de bekymrende tanker ugentligt.

Han fortæller, at Hillerødmotorvejen på strækningen mellem Herredsvejen og Kollerødvej er dødsensfarlig.

Her ses Lars Bilø på den bro, hvorunder han for tre år siden var ved at blive ramt frontalt af en modkørende bilist, der tog chancen ved en overhaling, lige inden den modkørenes strækning gik fra to til et spor. Foto: Privat Foto Vis mere Her ses Lars Bilø på den bro, hvorunder han for tre år siden var ved at blive ramt frontalt af en modkørende bilist, der tog chancen ved en overhaling, lige inden den modkørenes strækning gik fra to til et spor. Foto: Privat Foto

»Der sker ulykker hele tiden. Jeg vil vurdere, at det i snit er en gang om ugen, at folk kører galt på den vej,« siger Lars Bilø og fortsætter:

»Hver gang jeg hører de her udrykningskøretøjer, så ser jeg på uret og tænker: hvor er min søn, hvor er min datter, hvor er min hustru, og hvor er mine svigerbørn?«

»Det ligger så indgroet i mig, fordi jeg er så bange for, at nogen jeg kender bliver involveret i en ulykke.«

Et hurtigt blik på Nordsjællands Politis Twitter-profil over de seneste ti uger fortæller, at der meldes om seks trafikuheld, der har haft betydning for trafikken.

Fem af de seks uheld har været på omtalte strækning, og i to af tilfældene har der været personskader, som har krævet, at vedkommende er blevet fragtet med helikopter.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at kommentere på sagen.

Til gengæld har de 26. juni skrevet om den specifikke strækning på deres Facebookside, hvor der bl.a. står:



'Hvis du går en tur på din foretrukne søgemaskine og skriver Hillerødmotorvejen og kombinerer det med et ord som fx uheld, ulykke og lignende, så vil du opdage, at det desværre er en strækning, hvor der sker rigtig mange færdselsuheld, og at de færdselsuheld ofte er af den alvorlige slags.'

Lars Bilø er utryg ved at lade sine børn køre på Hillerødmotorvejen på strækningen mellem afkørsel 11 mod Allerød og 16 mod Hillerød. Vis mere Lars Bilø er utryg ved at lade sine børn køre på Hillerødmotorvejen på strækningen mellem afkørsel 11 mod Allerød og 16 mod Hillerød.

I opslaget fortæller politiet, at nogle af ulykkerne kan tilskrives, at bilisterne ikke tager højde for, at motorvejen på omtalte strækning bliver en motortrafikvej med en lavere fartgrænse.

'Især den del af strækningen, som hedder Hillerødmotorvejens forlængelse, hvor den tilladte hastighed går fra 110 km/t til 90 km/t, er svært belastet af uheld.'

'De mange uheld er en af årsagerne til, at vi ofte er ude og foretage fartmålinger netop dér, hvilket faste pendlere nok kan nikke genkendende til.'

Lars Biløs erfaring er, at ulykkerne skyldes, at overhalingsbanen skifter side på strækningen, således at det skiftevis går fra to til et spor i hver side.

For tre år siden var han selv millimeter fra at blive ramt frontalt af en modkørende bilist, der forsøgte sig med en overhaling på en strækning, hvor hans vejbane gik fra to til et spor.

»Jeg har selv været ved at blive ramt af en bilist, der kom kørende lige imod mig. Jeg måtte dreje til venstre over i hans vejbane, og han kom så susende højre om mig. Jeg var millimeter fra at blive ramt frontalt.«

»Det er forfærdeligt at sige, men folk tager chancer og tror, at de lige kan nå det, inden overhalingsbanen snævrer ind, men det kan de altså ikke altid,« siger Lars Bilø.

Han og hustruen har sagt til deres to voksne børn, at de ikke skal køre på strækningen.

Og hvis de ikke kan undgå det, så skal de blive i »sikkerhed« i det inderste spor.