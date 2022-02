»Hvor er respekten?«

Det spørgsmål må Henrik Overgaard, der bor i Aarhus, spørger sig selv om dag efter dag, når han åbner sin hoveddør.

Det flyder nemlig med lort og tis fra hunde i området.

»Sidst var der en stor hund, der havde lagt en ordentlig kage lige uden for døren. Det er virkelig træls. Vi havde en gæst, der jokkede i den og slæbte den med ind på gulvtæppet, så det måtte til rens,« fortæller Henrik Overgaard om en af de utallige episoder, han har haft med hunde, der besørger på hans dørtrin.

Og han er mildest talt ikke imponeret over situationen.

»Jeg bliver harm. Det er uanstændigt og respektløst af dem, der har hund. De ville nok heller ikke synes om, at nogen tissede på deres dør,« siger han.

Modsvaret lyder, at det er svært at styre, hvornår en hund tisser, men Henrik Overgaard er ikke enig i, at det er en god forklaring.

»De har jo opdraget den til ikke at tisse i sofaen eller skide på gulvet. Hvis den kan lære det, burde den også kunne lære det andet, så vi alle kan leve her,« siger han.

Han efterlyser flere regler omkring, hvor hunde må besørge. Eksempelvis omkring træer – eller minimum tre meter fra døre.

»Man må komme til den konklusion, at så er folk ikke voksne nok til at have hund. Så må vi have indført kørekort til hund, hvis så ganske simple spilleregler ikke kan overholdes. Det er jo almindelig pli,« mener Henrik Overgaard.

Det har nemlig nogle irriterende konsekvenser for Henrik Overgaard og familien.

»Jeg har en lille dreng. Når han løber hen til døren og vil ud, og der ligger en hundelort, så får han hoppet og danset i den,« siger han og tilføjer:

»Vi har stillet potteplanter for at gøre det hyggeligt, men de skal ind i frost. Når de skal det, er de overpisset.«

Henrik Overgaard har aldrig taget nogen i at lade deres hund besørge på dørtrinet, men han har overvejet at holde øje.

»Vi har snakket, om vi decideret skal stå at holde øje og flyve ud i flæsket på folk,« siger Henrik Overgaard og fortsætter:

»Men det kan jo ikke være rigtigt, man skal overvåge området og løbe ud og skræmme dem væk, eller at vi skal bruge tid og penge på at få renset vores tæppe, fordi en hundeejer ikke gider bukke sig ned. Det er jo helt tåbeligt.«