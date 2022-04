Det er ikke lige hver dag, man finder en kuvert med flere tusinde danske kroner ligge på en trappesten.

Men alligevel var det, hvad der blev realiteten for en mandlig borger i Hillerød i den forgangne uge.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der kort tid efter blev kontaktet af vedkommende, i et opslag på Facebook.

»Borgeren kontaktede os, fordi han tidligere på dagen havde fundet en kuvert med indhold i på en trappesten i Hillerød, og den kuvert ville han gerne aflevere til os. Det var nemlig ikke en klassisk rudekuvert med en regning i, han havde fundet – det var faktisk det stik modsatte,« skriver Nordsjællands Politi.

I kuverten lå der intet mindre end 15.000 gode danske kroner, og udenpå stod der skrevet 'god rejse' samt navnet på en bank.

Og det fik straks politikredsen til at handle. For her startede rejsen om at finde kuvertens ejermand.

»Næste morgen kontaktede vi derfor den lokale afdeling af den pågældende bank og spurgte, om de havde udbetalt 15.000 kroner i kontanter til en kunde på det seneste. Banken foretog en søgning på nylige hævninger på 15.000 kroner, og det viste sig, der kun var én kvinde, som muligvis kunne være ejeren af pengene.« lyder det.

Skæbnen ville, at kvinden boede ganske tæt på politistationen, og derfor blev en fodpatrujle sendt forbi hendes adresse.

Da døren gik op, spurgte betjentene, om kvinden for nylig havde tabt nogle kontakter, og det havde hun:

»Det kunne hun bekræfte, og så havde vi ellers glæden af at fortælle hende om den gode medborger, der var skyld i, at hendes penge lå trygt og godt på politistationen lige rundt om hjørnet, og det var ganske tydeligt, at det rørte kvinden, at der findes så gode mennesker derude,« skriver de.

Sidenhen har kvinden været forbi stationen, hvor hun har hentet sine penge, på nær den del, der er blevet udbetalt i findeløn til den venlige borger.

»Og vigtigst af alt skal der herfra lyde en enorm ros til den borger, der gjorde det rigtige – det er en fornøjelse at opleve den slags,« afslutter Nordsjællands Politi.