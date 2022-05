Du sætter dig ud i din bil, putter nøglen i tændingen og drejer den om. Men bilen starter ikke.

Det var, hvad der skete for Martin Bundgaard Jessen, da han skulle køre på arbejde.

Han kiggede ned på benzinmåleren, som var helt i bund. Selvom der var over en halv tank på bilen, da han kom hjem dagen før.

»Jeg gik ud og så, at dækslet ikke var åbnet, men der lå en lille pøl bag bilen,« fortæller Martin, som hurtigt fandt ud af, at der var hul på benzintanken.

Og det skulle vise sig, at Martin var blevet bestjålet.

Der var tilsyneladende blevet boret et meget lille hul i benzintanken, hvor Martin mener, der er tappet et sted mellem 15 og 20 liter - som lige nu koster under 350 kroner.

Martin ringer til sin vejhjælp, som kommer ud, bugserer den hvide Kia Picanto og kører den på værksted.

»Han sagde, han havde set det et par gange på det seneste,« fortæller Martin om chaufføren fra vejhjælpen.

Da bilen blevet bugseret, røg resterne af benzinen ud. Billede: Privat

Længere nede ad villavejen i Hvidovre stod en far med sine børn og kiggede på sin Volkswagen UP, som også var blevet tømt for benzin, fortæller Martin til B.T.

Han så også en tredje mindre bil, hvor der lå en pøl benzin under. Dog var en større BMW blevet sprunget over.

Martin mener, at tyveriet fandt sted i løbet af halvanden time aftenen forinden.

Han så dog ikke tyven, eller tyvene, som tilsyneladende kun er gået efter benzin fra små biler.

»Vejen ligger ikke langt fra motorvejen, så måske er det gået ud over os, fordi det er nemt at slippe væk herfra,« siger Martin.

Martin fik bilen på værksted og har meldt sagen til sin forsikring og politiet.