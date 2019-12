Hvordan ville du reagere, hvis du pludselig blev nabo til et bordel, hvor alle de prostituerede var dukker?

I Viby i Aarhus var de ikke glade, og det har nu fået konsekvenser.

Doll House, som sexdukkebordelet hedder, åbnede for første gang dørene i februar 2018. Allerede en måned efter valgte udlejeren at bede bordellet fraflytte.

Det skriver TV2 Østjylland.

»Vi havde også indbrud i Viby, hvor vi fik stjålet alle dukkerne. Så der var ingen forretning. Og ja, naboerne var forargede over os og frygtede alt muligt. Så udlejeren smed os ud,« siger Odin, der er ejer af bordellet til mediet, som skriver, at de er bekendt med hans fulde navn.

Han forsøgte efterfølgende at finde nye lokaler i Aarhus, men uden held. Ingen ville udleje til et sexdukkebordel.

Derfor valgte Odin at søge i andre byer, og det gav pote. Nu er sexdukkebordellet åbnet i Vissenbjerg i Assens kommune på Fyn. Dog ikke helt uden problemer.

Naboerne i Vissenbjerg var nemlig heller ikke helt tilfredse med den nye beboer, men måske er det bordellets nye koncept, der har fået dem til at bløde lidt op.

Fra før at henvende sig til kunder, der ville udleve særlige fantasier, der i selskab med et levende mennesker kunne være svært at udføre på etisk og lovlig vis, så er den primære målgruppe nu en anden.

Den nye målgruppe er personer med funktionsnedsættelse.

Odin, der ejer bordellet, vil gerne hjælpe mennesker, der lever med en funktionsnedsættelse og gøre samfundet til et bedre sted, fortæller han.

Han håber på at kunne udvide med flere bordeller i fremtiden.