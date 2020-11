En plakat til den nyeste Borat-film har vakt stor vrede og utilfredshed blandt nogle franske muslimer.

Plakaten viser en næsten nøgen Sacha Baron Cohen, der spiller Borat. Han bærer en ring med ordet ’Allah’ skrevet på arabisk.

På sociale medier anklager muslimerne plakaten for at fornærme islam, skriver Daily Mail. Plakaten kan ses på mange af de parisiske busser.

Utilfredsheden over plakaten kommer på et tidspunkt med store spændinger i Frankrig, fordi politikere insisterer på, at satire og latterliggørelse af religioner er en del af ytringsfriheden. Muslimer i Frankrig føler sig til gengæld udsatte, og de mener, at holdningen er respektløs over for deres religion.

Reklamer med den kontroversielle filmmager Sasca Baron Cohen skaber furore i Frankrig, hvor muslimer er krænkede over en ring, hvor der står Allah på arabisk. Foto: TIMOTHY A. CLARY

På det seneste har store protester fundet sted i muslimske lande på grund af utilfredshed med den franske præsident Emmanuel Macron, der forsvarer tegneres ret til at lave satire over profeten.

RAPT, som er en statslig transportvirksomhed, nægtede først at fjerne plakaterne ifølge det franske dagblad Le Parisien.

Trods den klare udmelding fra RAPT valgte busselskabet TICE Network - der kører ruter for RAPT - alligevel at fjerne reklamen midlertidigt fra deres busser. TICE Network kører i Evry, en sydlig forstad til Paris med en stor muslimsk befolkning, rapporterer The Times.

RAPT nægter dog, at plakaten blev fjernet af bekymring for muslimsk følsomhed og sagde, at beslutningen blev taget, fordi plakatens humor af TICE-ledelsen blev anset som upassende.

Det forlyder også på sociale medier, at der i indvandrertunge områder er blevet kastet sten på busser i weekenden.