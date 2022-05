Cigaretskodder, plastikposer og gammel takeaway indpakning.

Det er nogle af de ting, der er blevet fast inventar, når svaner bygger reder flere steder i København.

En B.T.-læser spottede i weekenden, at den berømte nationalfugl var i gang med at bygge en rede inde ved søerne, hvor der mellem alt det grønne lå noget skrald.

Men selv om det ser voldsomt ud, så er det faktisk ikke så slemt, mener forfatter Pelle Andersen-Harild, der ofte omtales som Danmarks førende svaneekspert.

Ifølge Pelle Andersen-Harild er den største fare for svanen, at den har bygget sin rede så tæt på land. Vis mere Ifølge Pelle Andersen-Harild er den største fare for svanen, at den har bygget sin rede så tæt på land.

»Jeg har set værre tilfælde, men her ser det ikke så slemt ud,« siger han, da B.T. viser ham billedet af svanens rede.

Normalt bygger svaner reder af siv og vandplanter, der efterfølgende bruges til at ruge svanens æg.

Og ifølge Pelle Andersen-Harild er der særligt to ting ved skraldet, der kan udgøre en fare for ungerne.

»Hvis der er en skarp genstand i affaldet, kan det prikke hul på ægget. Derudover er affald ikke særligt varmeisolerende, så æggene risikerer at blive kolde,« siger svaneeksperten.

En svane lavede også i 2018 rede af skrald ved Søerne i København. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere En svane lavede også i 2018 rede af skrald ved Søerne i København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ifølge Pelle Andersen-Harild skal man altså ikke være bange for, at svanerne bliver kvalt i affaldet. Det skyldes, at den berømte eventyrfugl ikke spiser skrald.

Alligevel har svaneeksperten en klar opfordring til alle, der smider affald i søerne.

»Lad nu være! Mennesker er nogle svin, når vi smider affald i søerne. Der har vi et fælles ansvar for at blive bedre,« siger Pelle Andersen-Harild.