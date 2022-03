Hvis du er én af dem i, der har åbnet dit hjem for ukrainske flygtninge, så kan du nu se frem til at få kompensation for det husly, du indtil nu har givet.

Det er blevet besluttet med en ny særlov besluttet i Folketinget.

Der kan gives op til 500 kroner i kompensation pr. døgn, og i Odense har man besluttet at lægge beløbet på 100 kroner. Beløbet består af 50 kroner, som skal dække kost og 50 kroner, som går til eksempelvis større strøm- og varmeudgifter.

Det oplyser Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune i en pressemeddelelse.

»Uden at skele til økonomi eller egne behov har borgerne slået dørene op for mennesker i nød. Den form for uselviskhed viser, hvor stærkt et civilsamfund vi har,« siger beskæftigelses- og socialrådmand Christoffer Lilleholt (V).

Ordningen er først blevet vedtaget onsdag, men værterne i Odense kan søge kompensation med tilbagevirkende kraft fra 10. marts. Indtil videre ophører ordningen igen 4. april. Og de hundrede kroner gælder pr. person, man har boende.

»Mange har formodentligt stor gavn af at starte deres liv i Danmark med at bo i et dansk hjem og på den måde være en del af det danske samfund. Derfor er jeg også glad for, at odenseanerne har været så gæstfrie,« siger Christoffer Lilleholt.

Skal du søge kompensation, kan du læse mere om proceduren og dokumentationskravene her.