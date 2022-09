Lyt til artiklen

Efteråret kommer, og covid-19 smitter fortsat.

Derfor har Sundhedsstyrelsen netop offentliggjort nye retningslinjer for vaccinationer til efteråret.

Er man i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb af enten covid-19 eller influenza, anbefales endnu en vaccination.

De nye retningslinjer gælder for dem, der er over 50 år, er gravide eller har sygdomme som nedsat immunforsvar, alvorlig hjerte-, lunge- eller nyresygdom, eller hvis man er i behandling for kræft.

De nye retningslinjer henvender sig også til nære pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar såvel som personale i sundhedssektoren, ældreplejen samt dele af socialområdet:

»Når vi vaccinerer personale i sundhedsvæsen og ældresektor, så lægger vi et ekstra lag af beskyttelse om de sårbare borgere og patienter, som personalet har tæt kontakt til.«

»Det er borgere, som er i øget risiko for et alvorligt forløb af covid-19 på grund af sygdom, alder eller som har mindre effekt af vaccination på grund af immunsvækkelse,« siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Hvis man er i den anbefalede gruppe til en vaccination og ikke er fyldt 50 år, skal man dog være opmærksom på, at man ikke får en automatisk invitation. Man skal derimod selv gå ind og registrere sig på vacciner.dk.