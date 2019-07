I takt med at danske byer har vokseværk, skal der findes på navne til de mange nye gader, veje og pladser, ligesom det omfattende boligbyggeri i tidligere industrihavne afstedkommer en mængde omdøbninger af moler og kajområder.

Men er navnetemaet for eksempel ”fremmede havnebyer”, som det er i Københavns Nordhavn, gælder det om at holde tungen lige i munden, hvis man skal have pizzabuddet til at levere en nummer syv med det hele til Sass-nitzgade eller Klaipedagade.

Det synes vejnavneekspert Bent Jørgensen er lidt bøvlet.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

»At opkalde nogle af vejene i det nye Århusgadekvarter (i Nordhavn, red.) efter polske og andre svært stavelige havnebyer, er meget sødt tænkt, men i realiteten usmart,« siger Bent Jørgensen, der er professor emeritus på institut for nordiske studier og sprogvidenskab på Københavns Universitet.

Ifølge Bent Jørgensen er den helt store vejnavnetrend kendte mennesker.

»I hovedstadsområdet er man mærkeligt nok igen begyndt at opkalde veje efter berømte personer, og det har bredt sig til næsten alle andre byer i landet,« siger eksperten, som rådgiver de kommuner, der henvender sig for at få en idé til at navngive infrastrukturen i nye boligområder.

Og måske skulle Københavns Kommune have søgt hans råd, inden man besluttede at navngive det nye kvarter i Sluseholmen efter amerikanske jazzmusikere.

For hvis man bor på Matty Peters Vej eller Kenny Drews Vej, er det lige med at tage stilling til, om man vil udtale sin adresse på amerikansk eller dansk, fortæller en yngre kvinde, der står for at flytte til sidstnævnte vej.

»Jeg føler stor forlegenhed i forbindelse med Kenny Drews Vej, for jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal sige til andre mennesker, hvor jeg bor. Udtaler jeg det på dansk, lyder det bondsk, og på amerikansk ligger det helt forkert i munden. Det er en komplet udansk lyd,« siger hun.

Historiker Jørgen Burchardt, der er næstformand i Dansk Vejhistorisk Selskab, har også bidt mærke i, at berømte personer er et hit, når der skal findes navne til nye veje.

»Det flugter med tidens krav til det individuelle og den generelle interesse for berømtheder. Der skal være noget unikt over nye vejnavne, mens det i gamle dage var i orden, at de lignede hinanden fra landsby til landsby,« siger han.