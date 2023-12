Selvom der er mere end et halvt år til sommerferien, har det ikke forhindret danskerne i at besøge diverse hjemmesider hos rejseselskaber.

Og ikke nok med det. Rigtig mange har allerede nu valgt at booke en ferie til sommer.

Faktisk er ferierne så populære, at danske rejseselskaber oplever en markant stigning i antallet af bookinger næste sommer, skriver DR.

TUI har eksempelvis solgt 22 procent flere rejser, ligesom Bravo Tours har solgt 20 procent flere.

Begge er sammenlignet med samme periode sidste år. Det er særligt Grækenland, Spanien og Italien, der hitter.

Den store efterspørgsel kommer til trods for, at sommeren 2023 formentlig vil blive husket for flere, negative hændelser.

Flere steder, herunder Grækenland og Spanien, var præget af voldsomme naturbrande, der både kostede menneskeliv og forårsagede massiv ødelæggelse.

Desuden er 2023 det varmeste år nogensinde registreret, hvor man for alvor har set konsekvenserne af klimaforandringerne.

Men ifølge TUI oplever man ikke, at faktorer som bæredygtighed og klima er hovedfaktorer, når der bestilles ferie.

Det er i højere grad pris og komfort, oplyser TUI til DR.