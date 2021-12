Med 214 millioner kroner fra Folketingets vinterpakke har Region Syddanmark fået en hjælpende hånd med at holde på personalet i en tid, hvor der er særligt brug for det.

I vinterpakken er der afsat en milliard kroner til særlige, midlertidige indsatser i sygehusvæsenet.

På et møde 20. december besluttede regionsrådet i Region Syddanmark, hvilke medarbejdere pengene skal gå til.

»Selvom 214 millioner kroner er rigtig mange penge, så er det desværre ikke muligt at tilgodese alle. Vores ønske har været at bruge vinterpakkemidlerne til at give et tillæg i en størrelse, som kan mærkes af dem, der modtager det,« siger regionrådsformand Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Det betyder blandt andet, at omkring 10.000 medarbejdere i de mest udsatte og vagtbelastede områder får en fastholdelsesbonus i form af et engangstillæg på 12.000 kroner. Dog vil ansatte på fælles akutmodtagelser og intensivafsnit få 18.000 kroner.

Personalegrupperne tæller blandt andre sygeplejersker, radiografer, jordemødre, fysioterapeuter, læger, socialpædagoger og rengøringsassistenter.

»Vi ved, at det lige nu er på de vagttunge funktioner, vi har de største udfordringer med rekruttering og fastholdelse. Derfor har vi prioriteret en fastholdelsesbonus til regionalt ansatte medarbejdere, som indgår i vagtarbejdet på de sårbare og mest vagtbelastede områder,« siger Stephanie Lose og fortsætter:

»Herudover har en bredere kreds af medarbejdere i kliniske afdelinger og servicefunktioner desuden mulighed for at optjene en vinterpakkebonus, hvis de påtager sig ekstra arbejde henover vinteren. Det gælder også for dem, der modtager fastholdelsesbonus. Bonussen udbetales som et engangstillæg i maj.«

Udover engangstillæggene vil der ifølge Region Syddanmark fra 1. januar frem til udgangen af marts blive givet en kontant bonus på 100 kroner i timen til sundhedspersonale, som påtager sig merarbejde, overarbejde eller frivilligt ekstraarbejde. De 100 kroner bliver lagt oveni de tillæg, som ekstraarbejde normalt giver.

På det mere langsigtede plan er der også behov for tiltag for at sikre rekruttering og fastholdelse, og derfor vil regionsrådet sætte fokus på det ved et møde 6. januar. Men nu og her gælder det foreløbigt de udvalgte grupper:

»I regionsrådet anerkender vi, at alle medarbejdere – uanset faggruppe – hver dag yder en stor indsats. Vi ved også, at rigtig mange medarbejdere gennem de sidste to år har ydet en ekstra indsats, udvist fleksibilitet og har arbejdet under andre forhold end sædvanligt.«