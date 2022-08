Lyt til artiklen

»Hvis jeg havde svært ved at knalde med ham, havde han sagt, at jeg gerne måtte tage en pude over hovedet, så jeg ikke behøvede at se på ham.«

Sådan fortalte to af Simon Spies’ morgenbolledamer til Bonett Trusell, da hun var med til en Spies-julefest i 1980, fortæller hun selv.

Bonett Trusell kendte de to morgenbolledamer, men havde ikke lyst til selv at være en del af det. Og det var nemt for hende at sige nej, siger hun. Også selvom hun blev tilbudt 10.000 kroner.

Netop det er hendes pointe i et Facebook-opslag, hvor hun blandt andet skriver: »I min verden blev morgenbolledamerne ikke krænket – de valgte selv.«

Og Bonett Trusell, der tilbage i 1980 var 20 år gammel, er ikke den eneste, der har luftet den holdning i kølvandet på søndagens DR-dokumentar.

I dokumentaren står blandt andre to af Simon Spies’ tidligere morgenbolledamer frem og fortæller om skyggesiderne ved det udadtil glamourøse liv.

»Han var jo sadist og masochist,« fortæller den dengang 16-årige Charlotte Nielsen og forklarer, at hvis man gik med til at få brækket sin arm af ham, ville man få 10.000 kroner. Det var der en, der gik med til, siger den tidligere morgenbolledame i dokumentaren.

Og de nye detaljer om den afdøde rejsekonge deler i den grad vandene på sociale medier. Her er adskillige danskere gået til tasterne med kommentarer som »hold nu kæft, I fik betaling for en ydelse, I selv valgte« på den ene side og »Simon Spies er Danmarks Epstein« på den anden.

B.T. har talt med Bonett Trusell, der er tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Gladsaxe, og hun fortæller, at hun var en del af miljøet omkring Simon Spies. Hun mener hverken, at pigerne blev krænket, eller at rejsekoncernen Spies skylder ofrene en undskyldning – som tidligere ansatte og pårørende ifølge DR kræver.

Kan det være, du havde nemmere ved at sige fra og vurdere konsekvenserne, fordi du var lidt ældre?

»Nej. Det handler om, hvilken type man er. Nogle har nemmere ved at sige fra end andre. Penge har bare aldrig været motivation for mig.«

Kan du så forstå dem, hvor det var en motivation – og at man som 15-16-årig kan have svært ved at beregne, hvilke konsekvenser det får for en efterfølgende?

»Ja, jeg har siddet i Børns Vilkår i otte år og har selv tre børn og syv børnebørn, så jeg ved godt, hvad jeg taler om. Men det var en anden tid dengang.«

Kan man ikke blive klogere og reflektere over, hvorfor den slags kunne finde sted?

»Det kan man. Men jeg mener stadig ikke, man kan komme og bede Spies Rejser om en undskyldning. Der er mange ting, man føler, man kan bebrejde andre mennesker – men uanset hvad må man tage konsekvenserne af de ting, der sker. Jeg var også ung, da mange ting skete for mig.«

Det foregik i koncernen i sin tid, hvor blandt andet hans sekretær gav konvolutter med penge til pigerne. Der var mange voksne omkring det hele, som vidste hvad foregik – burde der ikke være blevet sat spørgsmålstegn ved det?

»Jo, det burde der. Men mange af de her piger var altså over den seksuelle lavalder. Dengang var det ikke unormalt, at man gik i seng med hinanden på en anden måde. Det var et helt andet liv. Når man som voksen i dag tager afstand fra en hel masse og ikke gjorde det dengang, er det fordi, vi er blevet klogere. Men det var en anden tid.«

Selvom det var en anden tid, kan man vel godt have været udsat for noget, man i dag ser om overgreb?

»Jeg kommer ikke til at tro, at Simon Spies har begået overgreb.«

Har du set dokumentaren?

»Nej, jeg har ikke set den endnu.«

Der bliver blandt andet fortalt, at han kom ind på et værelse, uden pigen vidste det, og forsøgte at have samleje med hende.

»Det er overgreb, og det tager jeg afstand fra. Men som jeg så det dengang, var Simon en 'grisebasse' og ældre mand, som tilbød penge til unge piger for at få sex – det er ikke overgreb i min verden, men et tilbud, som man kan takke ja eller nej til. Men i dagens debat synes jeg, det bliver en stor pærevælling med MeToo og overgreb. I dag er overgreb nærmest, at mænd bare kigger eller siger noget forkert til en kvinde.«

Der er en episode, hvor han tilbyder en 14-årig 10.000 kroner for at tilbringe natten med ham. Er det okay?

»Vi har jo en lovgivning, og den skal overholdes. Så jeg tager afstand fra alt, han har gjort, der er ulovligt.«

Men er det okay, at han misbrugte sin magt på den måde, hvor han blandt andet tilbød at brække en piges arm for 10.000 kroner?

»Det kender jeg slet ikke noget til. Alt, der har med vold og overgreb at gøre, tager jeg stor afstand fra.«