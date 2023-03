Lyt til artiklen

Hvad dælen er det?

Midtjyderne fik sig mandag et opsigtsvækkende syn, hvis de lagde nakken tilbage og spejdede mod den klare forårshimmel.

Over dem cirklede to enorme fly i stor højde.

Flyentusiaster spottede hurtigt, at der var tale om to gigantiske bombefly af typen B-52, som KUN amerikanerne råder over. Det kan man nemlig se på hjemmesiden Flightrader24.com, som tracker alverdens fly.

Men hvad lavede de i dansk luftrum?

De var på en øvelse i Danmark, hvor de blandt andet trænede kommunikation og våbenaflevering med danske soldater på jorden.

Det forklarer pressevagt i Forsvarskommandoen Søren Lindthardt til TV Midtvest:

»Amerikanske bombefly træner våbenaflevering sammen med danske soldater. Hvis man forestiller sig, at danske soldater på jorden engang skal have støtte i form af våben fra USA, skal de soldater, som er særligt trænet til opgaven, kunne koordinere overleveringen af støtten fra de her fly.«

To bombefly af typen B-52 cirklede mandag eftermiddag over Midtjylland. Foto: Screenshot fra Fligthradar24.com

B-52 er et legendarisk bombefly.

Det første kom på vingerne helt tilbage i 1952.

Flyet kan bære atomvåben og kan udstyres med helt op til 31,5 ton bomber og missiler. Det kan flyve over 7.000 kilometer på en optankning og kan gå helt op i 15 kilometers højde.

Bombeflyet har lagt navn til det trelagsdelte shot B-52 med Kahlua i bunden, Baileys i midten og så et tyndt lag Grand Marnier på toppen.