Nye vandrør? Det er måske ikke helt så sexet, som at investere i nyt køkken og bad. Men bor du i et hus fra 60erne og 70erne, skal du måske alligevel overveje det.

Sidste år oplevede mere end 70.000 familier nemlig, at deres vandrør sprang læk og sendte kaskader af vand udover trægulve, elinstallationer, møbler, fotoalbum og bøger.

Det er en stigning siden 2013, hvor det årlige antal skader var knap 50.000 familier, fremgår det af tal fra brancheorganisationen Forsikring & Pension. Det skriver Politiken.

Og det er faktisk slet ikke så overraskende, forklarer Administrerende direktør i Statens Byggeforskningsinstitut til Politiken:

»Der var byggeboom i 1960’erne og 70’erne, så vandrørene kan være modne til udskiftning. Det er ikke overraskende, at der går nogle vandrør i disse år«.

Udover de uerstattelige minder, som en vandskade kan forårsage, kan de gennemtærede rør også blive et økonomisk dyrt bekendtskab for både forsikringsselskaber og familierne selv.

Samlet set har forsikringsselskaberne de seneste tre år udbetalt erstatninger for mere end 1,5 milliarder kroner årligt.

Alene Topdanmark har de seneste fire år udbetalt op imod en halv milliard i forsikringsskader i forbindelse med vandskader, og selskabets kunder har i samme periode måtte slippe 20 millioner kroner i selvrisiko.

»Der er så mange af de her huse over hele landet, at det ikke er nogen overdrivelse at kalde de her vandskader en plage«, siger Thomas Enna, direktør i Topdanmark til Politiken.

Så bor du i et af de huse, er det måske på tide at invitere en VVSer forbi og give lidt kærlighed til de gamle rør. Ligesom det også er værd at tænke den mindre sexede post ind, hvis man er på jagt efter nyt hus.

Der findes i dag også en række forskellige vandalarmeringssystemer, hvor man via en app f.eks. kan holde øje med vandrørenes skjulte virke.