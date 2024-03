»Der var ild over det hele. Flammerne kom ud af vinduet på vores lejlighed, så jeg kunne godt se, at vi ikke ville få reddet noget.«

Sådan husker Thomas Frederik Lausen dagen, hvor han og familien mistede alt, hvad de havde i deres hjem.

I dag er det to år siden, at flammerne stod ud af taget. Familien er genhuset, men dramaet er langt fra ovre.

Det kommer til at tage længere tid end først beregnet, før beboerne kan vende hjem til deres nybyggede bolig. Først lød meldingen, at det ville tage tre år at genopføre ejendommen, men nu lyder det, at bygningen først står indflytterklar 15. juni 2026.

Og det er altså et år og tre måneder mere, end hvad forsikringsselskaber og beboere troede.

Derfor står flere familier igen overfor store problemer på grund af branden, fordi de risikerer at skulle betale dobbelt husleje i perioden.

I 2022 brændte Grøndalsbo, en etageejendom i Vanløse, ned til grunden og sendte 121 familier på gaden.

Heldigvis var hverken Thomas Frederik Lausen, hans hustru eller deres seks måneder gamle tvillinger hjemme den dag.

Han blev ringet op af sin hustru, der fortalte, at der i nyhederne blev skrevet om en brand i deres bygning.

Den var dog startet i den anden ende af bygningen, og derfor tænkte Thomas Frederik Lausen, at den ikke ville sprede sig til deres lejlighed.

Men han tog fejl.

»Det var et chok. Det er ret mærkeligt, at alt bliver brændt. Man tænker jo, at alt, hvad man ejer, er vigtigt. Men man finder ud af, hvad der rigtigt betyder noget for en.«

Ejendommen her i Vanløse brændte ned til grunden i 2022. Hvis alt går efter planen, kan beboerne flytte hjem i sommeren 2026. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Nu to år senere er der igen usikkerhed om familiens boligsituation.

»Det er økonomisk stress. Når man mister alt i en brand, så tænker man da, at man er dækket af sit forsikringsselskab,« siger Thomas Frederik Lausen.

Men det er ikke tilfældet.

Det er nemlig ikke alle forsikringsselskaber, der har planer om at dække beboernes genhusning frem til 2026, og derfor risikerer de at skulle betale dobbelt husleje i et år og tre måneder, fordi der stadig er faste udgifter til de lejligheder, der endnu ikke er genopstået fra flammerne.

»Så skal vi låne penge, som vi ikke regnede med at skulle låne. Vi tænkte jo, at vi ville være dækket af vores forsikring,« siger Thomas Frederik Lausen.

Indtil videre har forsikringsselskabet dækket beløbet på 21.500 kroner om måneden, som familien på fires genhusning koster. Men nu er den treårige periode, som aftalen mellem forsikringsselskab og familien lyder på, ved at være forbi.

Derfor afventer Thomas Frederik Lausen svar fra forsikringsselskabet, om de vil dække beløbet frem til, at familien kan flytte hjem igen.

»Det kan vi ikke selv betale. Det er meget stressende.«

»Nogle i ejerforeningen får dækket hele perioden, andre gør ikke. Det virker lidt tilfældigt, om man ender med at få det dækket eller ej.«

Medlemmerne i ejerforeningen har forskellige forsikringsselskaber, og derfor er det ikke den samme situation for alle, der mistede deres hjem i branden.

Bestyrelsesformand i ejerforeningen E/F Grøndalsbo, Michael Andersen, forklarer, at der er flere, der mangler afklaring, end folk der ved, at de er dækket den fulde periode.

Udfordringen er ifølge bestyrelsesformanden, at beboerne er forsikret enkeltvis, samt at forsikringsbranchen ikke tager samlet stilling til problematikken.

»Det afhænger af det enkelte selskab. Nogle selskaber har valgt at sige, at de vil hjælpe indtil, at det står færdigt, andre vil kun dække de tre år,« siger Michael Andersen.

Han uddyber, at foreningen ikke har et fuldt overblik over situationen, fordi det er en individuel vurdering.

»Jeg har hørt om to selskaber, der har taget stilling og meldt, at de ikke vil dække mere end de tre år. Men det tal kan godt stige i takt med, at flere får svar,« siger bestyrelsesformanden.

Og netop den afventende position sidder Thomas Frederik Lausen og hans familie i.

Hvis ikke familien på fire får hjælp af deres forsikringsselskab, ender de med at betale 322.500 kroner for deres lejebolig.

For nu ved han ikke, om de er købt eller solgt af deres forsikringsselskab. Derfor ønsker Thomas Frederik Lausen heller ikke, at deres forsikringsselskab bliver nævnt ved navn.

»Vi ved ikke, hvornår vi får svar fra dem. Men vi håber selvfølgelig, at de vil dække de sidste 15 måneder. Vi har to små børn, så vi synes ikke, at vi kan flytte væk fra deres institution og vores arbejde, selvom det ville være en billigere husleje. Det ville være endnu mere stressende.«