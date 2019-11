Boligselskab ser ingen anden udvej end at betale kriminelle for at flytte fra almene boliger i Odense.

Odense Kommune er klar til at give kriminelle op til 15.000 kroner, hvis de flytter ud af deres almene boliger i enten Riisingparken, Påskeløkken, Smedeløkken eller Solbakken i Odense.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Boligselskaberne FAB, Civica og Odense Boligselskab vil betale for de kriminelles flytning og 14 dages husleje i en ny almen bolig, og de vil desuden friholde de dømte beboere fra at skulle betale indskud.

Alligevel er det ikke et tiltag, Odense Boligforening ser som den ideelle løsning.

Men der er ikke et alternativ lige nu for at undgå nedrivning, understreger forretningsfører i Odense Boligselskab René Søgaard Larsen.

- Vi kan ikke nå at komme i mål med vores andre tiltag, og derfor gør vi det her i nødværge, så vi undgår nedrivning.

- Selv om vi også prøver nogle andre ting, så er det på kriminalitetskriteriet, vi er hårdest udfordret, siger han.

I Odense Boligselskab har de ifølge René Søgaard Larsen i længere tid arbejdet for, at der ikke flytter ny mennesker ind i boligområderne, der for eksempel er kriminelle eller på overførselsindkomst.

Boligordfører i Venstre, Heidi Bank, kunne godt have tænkt sig, at Odense Kommune havde gjort noget andet end at betale kriminelle for at flytte.

- Jeg er bange for, at de bare eksporterer problemerne til andre boligområder. I stedet mener jeg, de skal ind og se på, hvordan de bedst arbejder med den her gruppe af beboere.

- Det her handler om, at man skal kigge på gruppen, og for eksempel se på hvordan man får flere i arbejde eller til at tage en uddannelse, siger hun.

Baggrunden for det usædvanlige initiativ er, at en del af de almene boliger risikerer at skulle rives ned, hvis ikke nogle af beboerne flytter ud.

Kommunen og boligselskaberne håber at kunne få mellem 10 og 12 dømte beboere til at flytte ud inden nytår, så de ikke kommer til at tælle med i en afgørende opgørelse over antallet af kriminelle i boligområdet.

Boligminister Kaare Dybvad Bek (S) har ikke ønsket at kommentere Odense Kommunes nye tiltag.

/ritzau/