Planerne om et nyt bolig- og erhvervskvarter i Risskov skal nu igen sagsbehandles i kommunen. Både politikere og borgere havde bekymringer.

I alt har en offentlig høring om projektet ved krydset mellem Grenåvej og Vestre Strandallé i Risskov medført 370 høringssvar.

De mange svar fra borgerne har gjort et indtryk på flere politikere, der nu har besluttet at projektet skal sagsbehandles igen. Det skriver Jyllands-Posten.

»Høringssvarene retter sig især mod byggeriets højde og tæthed. Vi kvitterer for de mange høringssvar, og det gør indtryk, når der er så massiv opmærksomhed fra Risskov-borgerne. Derfor er det nu også foreslået, at der skæres i antallet af boliger, og at erhvervsareal reduceres. Vi vil gerne drøfte, om der er balance i projektet. Er det den rigtige højde og drøjde? Vi vil også have forvaltningen til at forsikre byrådet om, at der er styr på trafikken,« sagde byrådsmedlem Gert Bjerregaard (V).

Planenerne omfattede oprindeligt cirka 24.000 kvadratmeter boliger og cirka 9.500 kvadratmeter kontorerhverv med mere.

Men selvom dette areal senere blev beskåret med 1.100 og 800 kvadratmeter på området til henholdsvis boliger og kontorerhverv, så er det ifølge politikerne formentlig ikke nok.

Dermed skal Teknik- og Miljøudvalget se på sagen igen.