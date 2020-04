Nøglerne til drømmeboligen er tirsdag kommet uden for rækkevidde for en bestemt gruppe danskere.

Særligt de, der ikke har en ejerbolig i forvejen, står nemlig til at blive ramt af skærpede krav, som Realkredit Danmark vil stille til boligkøbere. Det gælder især i de store byer.

»Særligt i de dyre områder vil førstegangskøbere få svært ved at komme ind,« siger boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Hendes vurdering kommer efter, at konkurrenten Danske Banks realkreditinstitut, Realkredit Danmark, vil kræve af boligkøbere, at de skal stille med ti procent af prisen selv.

Indtil nu har kravet været på fem procent, hvilket vil forblive uændret hos de øvrige realkreditinstitutter i Danmark - Nordea Kredit,Totalkredit/Nykredit og Jyske Kredit.

Det har de tre realkreditinstitutter meldt ud tirsdag.

Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter fortæller, at det større udbetalingskrav fra Realkredit Danmark ikke vil betyde meget i provinsen, hvor huse typisk findes til mellem 1,5 og 1,7 millioner kroner.

»Det betyder ikke meget, hvor priserne er lave,« siger han og fortsætter:

»Der, hvor det kan komme på tale, er i de større byer.«

Og særligt unge, der ikke har sparet op, vil få svært ved at finde sig en ejerbolig i de større byer som konsekvens af det stigende udbetalingskrav, vurderer han.

Andengangskøbere vil antageligt være helt anderledes stillet.

De har oplevet prisstigninger på deres ejendom og har samtidig afdraget på boliglån. Derfor vil de lettere kunne finde rede penge til et nyt køb, vurderer boligøkonomerne.

Hverken Curt Liliegren eller Lise Nytoft Bergmann forventer, at Realkredit Danmarks udmelding får store konsekvenser for boligmarkedet som sådan.

»Jeg tror ikke, at det bliver et lammende slag for boligmarkedet, men det har selvfølgelig konsekvenser: Svage grupper vil vælge at leje i stedet for at eje, og det er slet ikke nogen dårlig løsning, for hvis priserne falder ti procent, så vil disse købere være bedre stillet senere,« siger Curt Liliegren.

Lise Nytoft Bergmann supplerer:

»Jeg tror ikke, vi kommer uden om, at boligpriserne vil falde i nær fremtid, og det her kan trække lidt ekstra i den retning,« siger hun.