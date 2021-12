Et rekordstort antal har købt bolig, og priserne er skudt i vejret.

Endnu et år er ved at rinde ud, og igen blev det et vildt prisår for boligmarkedet. Det skriver boligmediet Boliga.dk.

1. december sidste år lå kvadratmeterprisen på de villaer og rækkehuse, der var til salg på det danske boligmarked, på omkring 14.500 kroner.

Nu, et år efter, er den steget til over 15.900 kroner.

Det betyder, at der er sket en prisstigning på ni procent på blot ét år, hvilket er mere end boligøkonomenerne havde regnet med.

Det fortæller Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit:

»Da vi gik ind i 2021 forventede vi, at huspriserne ville stige med knap seks procent, og på det tidspunkt blev det anset for at være en meget optimistisk prognose. Til sammenligning spåede både Danmarks Nationalbank, de økonomiske vismænd og regeringen, at huspriserne ville stige med cirka tre procent,« siger hun og fortsætter:

»Nu står vi så ved slutningen af året og kan konstatere, at selv de mest optimistiske prognoser skød for lavt. Handelsaktiviteten har sat nye rekorder, og boligpriserne er braget i vejret,« siger hun til Boliga.dk.

Men hvor meget ni procent svarer til i kroner og ører kan være svært at forholde sig til.

Ifølge boligmediet vil et parcelhus, der eksempelvis er 170 kvadratmeter og kostede 2,5 millioner kroner i december sidste år, nu koste lidt over 2,7 millioner kroner.

Og det er i stort set hele landet, at husejerne har kunne nyde godt af de stigende priser. Dog har to områder accelereret i en hæsblæsende fart.

Boliga kalder den nordjyske økommune Læsø for årets helt store prisvinder. Her er boligpriserne steget med omkring 29 procent.

Men også i Brøndby ved Københavns Vestegn er priserne eksploderet, hvor kvadratmeterprisen er steget med næsten 25 procent.

I modsatte ende ligger de tre jyske byer Skive, Billund og Odder, hvor der er sket et prisfald på omkring fem-seks procent.

Ifølge Boliga er det kun ni ud af landets 98 kommuner, der ikke har oplevet en stigning i huspriserne siden december 2020.