Boligmarkedet er rødgløende – det har stået klart i et stykke tid.

Nu er der kommet nye tal på, hvor voldsomt det egentlig går for sig i øjeblikket.

I det første kvartal af året er der således solgt flere såkaldte enfamiliehuse end i noget andet kvartal i de seneste 30 år, hvor Danmarks Statistik har gjort hushandler op pr. kvartal. Det skriver Finans.dk.

Helt præcist blev der i januar, februar og marts i 2021 solgt 17.725 boliger inden for kategorien.

»Der er blevet handlet huse som aldrig før i de første tre måneder af året og det på et boligmarked, hvor der i forvejen var høj fart,« bemærker privatøkonom Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank i en kommentar til tallene.

Den store efterspørgsel på nye boliger har selvfølgelig betydet, at priserne er skudt i vejret. Det viser de nye tal fra Danmarks Statistik også.

Ifølge det såkaldte prisindeks er prisen på enfamiliehuse i gennemsnit steget med 12,4 procent set over hele landet i det seneste år. Mest i Region Hovedstaden: 16,4 procent. Mindst i Region Nordjylland: 7,4 procent.

»Vi har haft et coronaår, hvor rigtig mange har gået hjemme, og der har været tid til at realisere boligdrømmene. Samtidig er renten lav, og det gør, at der er pænt plads i folks privatøkonomi til at købe boliger, når indkomsterne samtidig er gået op de seneste år,« siger Brian Friis Helmer fra Arbejdernes Landsbank ifølge Ritzau.

Også salget af lejligheder har været højt i første kvartal af 2021.

Her blev der solgt 6.402 styk, hvilket er det højeste antal siden begyndelsen af 2005.

For lejligheder er priserne på landsplan i gennemsnit steget med 10,8 procent i løbet af det seneste år.