33 procent.

Så meget steg salget af boliger i ejendomsmæglerkæden RealMæglerne i maj.

Dermed blev der slået rekord i den forgangne, da der aldrig - siden RealMæglernes stiftelse i 1988 - er blevet solgt så mange boliger i løbet af én salgsmåned.

Det skriver RealMæglerne i en pressemeddelelse.

Og kæden er ikke den eneste, der - trods økonomiske vismænds og finansinstitutternes mørke forudsigelser - har oplevet fremgang i boligsalget, fortæller Preben Merrild Angelo, administrerende direktør i RealMæglerne.

»Boligsalget buldrer frem, og kvadratmeterpriserne stiger stille og roligt, som de jo gør, når efterspørgslen er høj. Det viser salgsstatistikkerne fra Boligsiden.dk, og det bekræftes af mæglerne i vores undersøgelse,« siger han og henviser til en spørgeundersøgelse, som kæden har lavet.

I undersøgelsen har RealMæglerne spurgt mæglere ind til udviklingen af kvadratmeterpriser lokalt i forlængelse af nedlukningen af Danmark den 11. marts på grund af Covid-19.

»Det overraskende er, at mange af mæglerne lokalt har oplevet små prisstigninger på grund af øget efterspørgsel, mens størstedelen af mæglerne hverken har oplevet en positiv eller negativ prisudvikling under nedlukningen. Det står i skarp kontrast til de forudsigelser, som økonomiske vismænd og finansinstitutter er kommet med,« lyder det fra Preben Merrild Angelo.

Statistik fra undersøgelsen Lejligheder: 70 % har ikke oplevet en prisudvikling, mens 18 % af mæglerne har oplevet en stigning i prisen på mellem 0 og +10 %



Villaer: 68 % har ikke oplevet en prisudvikling, mens 16 % af mæglerne har oplevet en stigning i prisen på mellem 0 og +10 %



Fritidsboliger: 42 % har ikke oplevet en prisudvikling, mens 52 % af mæglerne har oplevet en stigning i prisen på mellem 0 og +10 %



Kilde: RealMæglerne

Stigningen i boligsalget og priserne står i stik modsætning til forudsigelserne.

Så sent som i sidste uge vurderede Boligøkonomisk Videncenter, at der vil komme et prisfald i niveauet otte procent i den gennemsnitlige kvadratmeterpris.

Det samme gør de såkaldte økonomiske vismænd fra Det Økonomiske Råd, der i en analyse af situationen på boligmarkedet som følge af Covid-19 opererer med to scenarier. Afhængigt af scenarierne vil priserne på en-familiehuse falde med mellem 8,2 og 11,1 procent, mener de.

Disse forudsigelser kan RealMæglerne altså ikke bekræfte.

»Det er et andet billede, vi ser. Det største problem lige nu er, at der mangler varer på hylden. Der er ganske enkelt ikke nok boliger at sælge, og vi har svært ved at følge med køberinteressen,« slutter Preben Merrild Angelo.