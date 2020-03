Coronavirussen har for alvor gjort sit indtog i landet - og der bliver støt vedtaget flere og flere tiltag, der i høj grad sætter det danske samfund på standby.

Det efterlader blandt andet et boligmarked, hvor både købere og sælgere står afventende tilbage.

Men selvom situationen er seriøs, vil markedet sandsynligvis ikke blive ramt ligeså hårdt som under boligboblen. Det forudser flere boligeksperter overfor boligsitet Boliga.dk.

»Vi har et boligmarked i dag, hvor der ikke er nogle underliggende sygdomme, modsat lige op til finanskrisen. Der er ikke en høj persongæld, og boligpriserne er på ingen måde skudt højt op. Så der er ikke samme oppustede boligmarked, og derfor er der ikke umiddelbart noget pres på priserne, men på handlerne kan vi godt komme til at se et kortvarigt dyk, alt efter hvor lang tid krisen varer,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

Ifølge data fra Boliga.dk blev der i uge 11, hvor statsminister Mette Frederiksen lukkede det officielle Danmark ned, sat 1.962 huse, sommerhuse og ejerlejligheder til salg.

I sidste uge var det antal faldet til 1.674 nyudbudte boliger, hvilket er godt 670 færre end samme uge sidste år og knap 1.240 færre end i uge 12 2018.

Tid er en vigtig faktor

Indtil videre er landet - med de mange tiltag om begrænset færden - i sagens natur lukket frem til påsken er ovre. Hvad der sker herefter, kan der indtil videre kun gisnes om, men tiden er afgørende for, hvor stort et aftryk Corona kommer til at sætte boligmarkedet;

»Hvis krisen varer kort tid og er i forbedring om for eksempel to måneder, kan det vise sig at være en midlertidig tilbagegang, men hvis det trækker ud og bliver et stort historisk fald i økonomien, hvor mange mister eller bliver skåret ned i indkomsten, vil det i den grad påvirke boligmarkedet. Det afhænger af, hvor længe det her varer, og det er både afgørende for Danmark og verden,« siger siger Mira Lie Nielsen til Boliga.dk.

Hos Nybolig og Estate oplever man, at boligmarkedet er ramt af coronakrisen, men også her vurderer kommunikationschef Thomas Hovgaard, at omstændighederne nu er bedre end under Finanskrisen, der ramte landet i slutningen af 00erne.

»Corona har allerede skruet tempoet på boligmarkedet et gear ned, det kommer helt sikkert til at påvirke handelsaktiviteten, fordi mennesker ikke kan mødes normalt - og mange institutioner er presset. Men heldigvis sker det på et tidspunkt, hvor boligmarkedet er i god form,« siger Thomas Hovgaard, der er kommunikationschef hos Nykredit Mægler, Nybolig og Estate, til Boliga.dk.

»Vi har et stærkt boligmarked, og det skal vi være glade for. Tidspunktet kunne have været meget værre, også fordi vi har digitale muligheder, vi ikke havde for blot få år siden. Men om det kan klare en stor sundhedskrise med endnu flere påbud, der begrænser os markant, er vanskeligt at sige.«

Ny hverdag hos mæglerkæderne

Tiltagene fra myndighedernes side kan også mærkes i nogle af landets øvrige mæglerkæder, hvor hverdagen er blevet en helt anden. Det fortæller Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker hos mæglerkæden Home.

»Vi stod overfor et særdeles solidt 2020 med rekordmange fremvisninger og handler i årets første måneder og kunne se frem til det samme i marts, da Danmark lukkede ned,« siger han til Boliga.dk.

»Køberne booker omkring en tredjedel færre fremvisninger, men til gengæld er de fremvisninger, vi har lige nu, med meget seriøse og målrettede købere. Det konkrete boligbehov forsvinder ikke, derfor forventer vi også, at markedet kommer sig, når situationen løsner op.«

Hos Home har flere af mæglerne kastet sig over virtuelle fremvisninger og fokuserer kommunikationen på telefon og sociale medier. Også hos Danbolig retter de ind efter myndighedernes anvisninger.

»De er kun få medarbejdere til stede i vores butikker, vi har skruet ned for fysiske møder og fokuserer på at tilbyde virtuelle møder, fremvisninger og åbne huse. Det er ikke det samme at se en bolig gennem en skærm, men vi oplever en stor opbakning og forståelse for, at vi lige nu må gøre tingene lidt anderledes,« siger Signe Poulsen, der kommunikationsansvarlig hos Danbolig .

Hos mæglerkæderne Estate, Lokalbolig og EDC har man også taget flere forholdsregler i brug, hvilket de informerer om på deres respektive hjemmesider.

Alle åbent hus-arrangementer er aflyst, de fysiske møder er blevet skåret ned, flere fysiske butikker er helt lukket og meget af kontakten foregår på telefon eller videomøder - også fremvisninger foregår flere steder digitalt.

