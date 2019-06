Den lokale boligbutik Room8 i både Randers og Aarhus er gået konkurs.

Det er kun seks måneder siden, at kæden åbnede dørene op til deres butik i Randers midtby, men det blev altså aldrig en succes.

Ifølge Randers Amtsavis har ejeren af forretningerne i både Aarhus og Randers nemlig mistet troen på projektet.

Begge butikker er derfor taget under konkursbehandling af skifteretten i Aarhus.

Butikken skrev selv på sociale medier den 1. juni, at den var lukket for kunder, og torsdag oplyste de så, at lukningen skyldes en konkurs.

Senioradvokat Claus Steen Hansen, der er kurator på konkursboet, oplyser til Randers Amtsavis, at det er ejeren selv, Claus Grønlund, der har begæret virksomhederne konkurs. Han ejer både butikken i Randers og butikken i Aarhus.

Konkurserne har haft den konsekvens, at medarbejdere ikke har fået løn, og at leverandører og udlejere ikke har fået betaling.

Kunder bliver også ramt af konkursen, da kurator oplyser, at dem, der er i besiddelse af gavekort til de to butikker, på nuværende tidspunkt kan betragte dem som værdiløse.

De to Room8-butikker er en del af en franchisekæde, som blev drevet af moderselskabet Room8 Retail ApS. Dén virksomhed gik dog konkurs i maj måned, og det er altså derfor, at Claus Grønlund har valgt også at begære sine to jyske butikker konkurs.

»Han havde købt sig ind i en franchisekæde. Men da moderselskabet gik konkurs, og kædesamarbejdet døde, røg grundlaget for vareindkøb og markedsføring for hans butikker jo også,« siger kurator Claus Steen Hansen til avisen.

Ifølge kuratoren er det omkring 10 ansatte, der ikke har fået udbetalt løn for deres arbejde i maj måned.

I forbindelse med konkursbehandlingen er det kommet frem, at de to butikker hver især har en gæld på en halv million kroner, men Claus Steen Hansen vurderer, at beløbet vil stige markant, når det endelige regnestykke er gjort op.