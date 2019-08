Det har antageligt ikke taget længe for en berygtet bolighaj at gøre en billig ejendomsinvestering i Rødby til en overskudsforretning.

For Thomas Gert Gläsers opkøbte i 2012 et rækkehus for bare 10.000 kroner på tvangsauktion for siden at leje det ud. Det er ét eksempel på, hvordan spekulanten tjener sine penge.

Det viser en gennemgang af bolighajens ejendomshandler, som B.T. har foretaget. Ifølge en aktindsigt hos Lolland Kommune er to personer i øjeblikket tilmeldt den billigt opkøbte adresse.

Blotlæggelsen af spekulantens forretningsmodel kommer, efter B.T. tidligere har kunnet afsløre, at Thomas Gert Gläser har lejet en bolig ud, selvom kommunen har nedlagt et forbud mod det grundet formodet sundhedsfare.

Sager mod Thomas Gert Gläser Lolland Kommune behandler 11 sager om Thomas Gert Gläsers ejendomme: Tre sager, hvor huset er kondemneret – det vil sige omfattet af et forbud mod at blive brugt til beboelse Tre sager, hvor der er varslet § 75-besigtigelser – som er en gennemgribende undersøgelse af ejendommen med eksempelvis fugtmålinger. En sag, hvor der er nedlagt § 80-forbud, hvilket medfører, at udlejer mister retten til at råde over ejendommen faktisk og retlig. Fire øvrige sager, hvor kommunen har været på besøg, og hvor Thomas Gert Gläser er orienteret. Kilde: Lolland Kommune

Huset med det forbudte lejemål, der inkluderer tre andre adresser, blev købt for 725.000 kroner i 2005.

Bolighajen lejer også fortsat en bolig ud, hvor det regner ind til stor irritation for beboeren, der fortsat venter på at få lavet hullerne i loftet.

Dette hus blev købt i 2007 for bare 400.000 kroner.

Det er uvist, hvor meget Thomas Gert Gläser tager i husleje for den ekstremt billige ejendom i Rødby.

Her ses et af tre huller i loftet. Vis mere Her ses et af tre huller i loftet.

Men sikkert er det, at fire nuværende og tidligere lejere oplyser beløb på mellem 4.000 kroner og 4.600 kroner månedligt for deres respektive lejemål, selvom de er præget af enten råd, skimmel eller problemer med utæt tag.

Ifølge teamleder for Byggeri og Ejendomme i Lolland Kommune, Rie Christiansen, er der alt andet lige kort vej fra investering til overskud, når investorer som Thomas Gert Gläser opkøber huse.

»Vi kender ikke til udlejernes forretningsmodeller, men har man købt et hus på tvangsauktion for eksempelvis 100.000 kroner, og ejendomsskatten årligt alene er på omkring 1.500 kroner, vil en udlejer jo hurtigt begynde at tjene penge på udlejningen.«

»Særligt hvis udlejer ikke ofrer penge på istandsættelse af ejendommen, sådan at denne har en god sundhedsmæssig stand,« siger hun og fortæller, at huse i kommunen til under 150.000 kroner ofte er misligholdt.

I en af Thomas Gert Gläsers ejendomme er det nødvendigt at stille spande frem, når det regner. Vis mere I en af Thomas Gert Gläsers ejendomme er det nødvendigt at stille spande frem, når det regner.

Thomas Gert Gläsers navn står på 21 skøder, efter at han har solgt tre ejendomme i 2019.

Mens den dyreste handel har kostet ham 845.000 kroner, der gav bolighajen tre adresser til udlejning, har han omvendt købt tre huse på tvangsauktion til sammenlagt bare 145.000 kroner.

I alt har Thomas Gert Gläser erhvervet sig sine 21 ejendomme for blot 8,1 millioner kroner.

Rie Christiansen fortæller, at Lolland Kommune har iværksat en systematisk undersøgelse af husene i kommunen for at få forbedret standarden i de private udlejningsboliger.

I en anden bolig ejet af Thomas Gert Gläser er der synlig skimmelsvamp på badeværelset. Vis mere I en anden bolig ejet af Thomas Gert Gläser er der synlig skimmelsvamp på badeværelset.

Særligt de billigste opkøb har kommunens fokus.

»De mindre seriøse udlejere er dem, hvor vi oplever, at de måske ikke engang har set ejendommen inden købet, og derfor ikke har kunnet vurdere på hverken konstruktionsmæssige eller sundhedsmæssige forhold,« siger hun og fortsætter:

»Og efter købet bruger de ikke tid og penge på istandsættelser for at undgå at udbedre forhold, som er sundheds- og/eller brandfarlige, ja, måske udbedrer de ikke engang synlige fejl og mangler, men lejer blot boligen ud efter en nødtørftig oprydning.«

Mens pengene fra husleje tikker ind på bankkontoen, kan Thomas Gert Gläser formentlig glæde sig over, at han måske har gjort en god, langsigtet investering.

Her ses hoveddøren til en fjerde bolig ejet af Thomas Gert Gläser. Der er synligt råd i træværket. Vis mere Her ses hoveddøren til en fjerde bolig ejet af Thomas Gert Gläser. Der er synligt råd i træværket.

For ifølge direktør i Boliga, Laust Farver, kan det vise sig at være klogt med køb af mursten på Lolland.

Det skyldes, at Femern-forbindelsen er sat til at åbne i 2028, og den vil forbinde Lolland i Danmark og Fehmarn i Tyskland, når den står færdig.

Som led i opførelsen af Femern-forbindelsen forventer Femern A/S at oprette tusindvis af nye job, herunder 3.000 tunnelbisser, der skal arbejde i otte et halvt år.

»Umiddelbart lyder det som en god investering at købe huse i det område, der skal servicere Femern-forbindelsen.«

»Hvis der kommer en kæmpe fabrik, så kommer der formentlig en masse mennesker, der skal bo i området.«

»Så bliver det relativt let at leje det ud, og mange vil måske vælge at slå sig ned, hvis der er arbejde i fem til ti år,« siger Laust Farver.

Thomas Gert Gläser har ikke ønsket at kommentere denne artikel eller at svare på B.T.s spørgsmål.

Det har derfor heller ikke været muligt at få svar på, om Thomas Gert Gläser har brugt penge på at istandsætte ejendommen, han købte for 10.000 kroner.