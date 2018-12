Det skaber mildest talt harme, at Resedavej/Nørrevang II i Silkeborg er blandt de otte nye områder på ghettolisten. Direktør i en af de nu to berørte boligforeninger kalder det for 'håbløst' og 'tåbeligt'.

Regeringens årlige ghettoliste er i dag blevet offentliggjort med 29 boligområder, hvoraf otte er nye. Et af de områder, som opfylder de nye kriterier for parallelsamfund, består af boligforeningerne AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening, der har over 1800 beboere tilsammen.

Men direktør Flemming Jensen i AAB Silkeborg kan slet ikke genkende det billede, som en placering på ghettolisten tegner.

»Jeg kan intet finde, som indikerer usikkerhed. Vi har ikke meget mere kriminalitet i forhold til det øvrige samfund, vi har renoveret boligblokken, og området er åbent og lyst. Man kan ikke finde nogen, som vil sige, at det er utrygt eller et dårligt sted. Vi er stolte af området,« siger han.

Samme budskab lyder fra boligforeningen AB, hvor formand Grethe Rasmussen heller ikke genkender et parallelsamfund. Hun mener, at beboerne vil 'være godt trætte' af nyheden, da mange er glade for at bo i området.

Flemming Jensen anerkender dog de kolde fakta, som placerer dem blandt de otte nye områder på det, som han kalder for 'ghettolight-listen'. For i Resedavej/Nørrevang II i Silkeborg er 44 procent af de 1800 beboere uden for arbejdsmarkedet, og mere end halvdelen har ikke-vestlig baggrund. Dertil kommer bruttoindkomsten hos beboerne og andelen, som er dømt for overtrædelse af straffeloven.

Boligforeningen AAB Silkeborg er derfor i fuld gang med at få 'problemet' løst i samarbejde med kommunen.

Hans vurdering er, at boligområdet ikke vil være at finde på listen i 2019, da det ifølge Flemming Jensen i første omgang kun er marginalt begrundet, at de overhovedet er med på listen. Selvom formålet med ghettolisten er at bekæmpe parallelsamfund, kommer en placering på listen også med en række potentielle konsekvenser.

Eksperter har tidligere vurderet, at det kan blive svært for ghettoområderne at tiltrække nye beboere med arbejde og højere indkomst. Ghettolisten bliver et uønsket stempel, som kan være decideret skadelig for beboerne, der bliver stigmatiserede.

Skal ghettolisten alligevel føre noget godt med sig, er det ifølge Flemming Jensen, at beboerne nu kan få mere opmærksomhed fra kommunen.

»Det er en tåbelig idé med den her liste, men det kan blive positivt for de beboere, som nu får en ekstra mulighed for at komme i arbejde og få hjælp af kommunen.«

De otte nye områder på ghettolisten: