Bandekonflikter. Handel med hash. Skyderier. Og utilpassede unge.

Vangkvarteret i Holbæk har flere gange skabt uheldige overskrifter, når medierne har dækket skyderier og andre kriminelle konflikter i området.

Nu forsøger boligselskabet Lejerbo at gøre op med det dårlige image, skriver TV 2 Øst.

Også Sjællandske har dækket sagen.

På et ekstraordinært afdelingsmøde er det blevet besluttet, at Vangkvarteret med Agervang, Havrevang og Engvang skifter navn til Grønneparken.

Navneændringen deler vandene i kvarteret. Nogle synes, det er en god idé, mens andre ikke tror, det vil hjælpe synderligt på omdømmet.

»Hvis de gerne vil pynte en lort, så må de da godt det – men det er, hvad det er. Vi har det hyggeligt, og det ved vi herude,« siger beboeren Melisa Rindal Wiegell til tv-stationen.

Vangkvarteret er et af de boligområder i Holbæk, hvor der de seneste år har været episoder med bander og kriminelle grupper.

I 2018 og 2019 var der eksempelvis en voldelig konflikt mellem Bandidos og den såkaldte 'Vang-gruppe.' Konflikten kostede blandt andet en ung mand livet.

Senest har en DF-kandidat til det kommende kommunalvalg i et debatindlæg i NordVest Nyt krævet mere politi på gaden i flere områder i byen for at skabe større tryghed for borgerne.