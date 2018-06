Legende børn, der larmer, når de hopper på de meget populære trampoliner, bliver forbudt i Boligforeningen af 1944 i Nørresundby.

Det skriver foreningen i et brev til deres udlejere, hvor udlejere trues med udsmidning, hvis ikke de fjerner deres trampoliner. Foreningen har nemlig modtaget klager fra udlejere om, at børnene larmer for meget og kan kigge ind ad naboernes vinduer, når de hopper højt nok. Rikke Mouritzen er en af de beboere, der har modtaget brevet, og hun er ikke just glad for beskeden.

»Det er lidt, som om børn skal ses, ikke høres. Det er en skam, hvis det her sted bliver et kedeligt sted for børn at bo. Det går også ud over naboskabet. I det hele taget er det bare en mærkelig beslutning,« siger Rikke Mouritzen.

Boligforeningen har også henstillet til, at man spiller fodbold på en bestemt græsplæne, hvor der er opsat mål, så man ikke larmer ved at spille op ad mure. Formand for boligforeningen, Poul Jacobsen, mener dog ikke, at det fjerner glæden ved at være barn i boligforeningen.

»Sidder man på den anden side af muren, så er det altså ikke sjovt. Derfor har vi opstillet mål nede på græsplænen, hvor der også er en legeplads,« siger han.

Hvorfor opstiller I så ikke bare også en trampolin på græsplænen som et kompromis?

»Det tør vi simpelthen ikke. Der kan ske mange skader på en trampolin, og det vil være os, der står med ansvaret,« siger Poul Jacobsen.

Boligforeningen af 1944 har ca 700 lejemål, og efter Poul Jacobsens skøn er der 10 trampoliner i foreningen. Halvdelen er der modtaget klager om. Lejerne har mulighed for at klage over beslutningen, og det fortæller Rikke Mouritzen, at flere har i sinde at gøre.

Får de ikke medhold i klagen, så trampolinerne skal fjernes, har boligforeningen ifølge Poul Jacobsen indvilget i at refundere lejerens udgift til trampolinen.