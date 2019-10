Handlen med Blackstone er aflyst. Det udelukker dog ikke et salg til en anden kapitalfond, siger formand.

Frederiksberg Boligfond afviser ikke at sælge ejendomme til udenlandske kapitalfonde, der ligner Blackstone. Det fortæller boligfondens formand, Flemming Brank.

- Jeg vil ikke afvise noget som helst. Vi vurderer efter retssagen, hvad vi gør. Som fond er vi forpligtet til at opnå en god, fornuftig pris, siger Flemming Brank.

Det er ikke førstevalget for ham at sælge til en kapitalfond. Han mener, at det alligevel kan blive nødvendigt.

- Allerhelst så jeg, at vi beholdt vores ejendom i familien, men vi kan være tvunget af nogle økonomiske omstændigheder, og så er det det vindue, der er åbent. Vi har ikke aflyst handlen, siger boligfondens formand.

Handlen med Blackstone er dog aflyst. Det sker ifølge Flemming Brank, fordi boligfonden har ønsket at skabe ro omkring lejerne.

- Det er en fælles beslutning, og det, der er sket, er, at vi fra vores side har vurderet, at vi gerne vil have mere ro omkring vores ejendomme, siger han.

