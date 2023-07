Hva' siger du til gavekort på 10.000 kroner til indkøb af møbler, en spritny cykel eller to måneders gratis husleje?

Der lokkes med de helt store knaldtilbud på lejeboligmarkedet i Aarhus, for der er kamp om lejerne i den jyske hovedstad.

Det skriver Århus Stiftstidende, der har undersøgt markedet lidt nærmere.

For siden 2017 har det været lejernes marked og det peakede i januar 2023, hvor 9.670 boliger stod tomme i Aarhus Kommune – 7200 af dem var i etageejendomme.

Førhen var det ikke unormalt, at smide flere måneders husleje i depositum + en tilsvarende forudbetalt husleje. I Aarhus får man flere steder kastet gratis husleje i nakken.

»Ofte er kravet til forudbetalt husleje sat ned til to eller en måneds leje. Enkelte steder er der slet ikke krav om forudbetalt leje,« skriver det jyske medie.

Men festen stopper slet ikke her.

Flere steder kan man bo gratis i et par måneder, men man kan også være heldig at bo gratis frem til 31. oktober.

Andre steder står den på gavekort på 10.000 kroner til indkøb af møbler og gardiner i Ilva, IKEA, Bolia, Jysk og Deco Group eller til køb af håndværkerhjælp.

Og hvis man står og hellere vil købe en bolig, så er niveauet også højt.

For første gang siden starten af 2020 er mere end 32.000 huse til salg på landsplan. Det viser tal, som Boligsiden offentliggør onsdag.

Stigningen i udbuddet af huse lyder på 3,3 procent den seneste måned. Dermed er det samlede udbud 23 procent højere end på samme tidspunkt sidste år.

Samtidig nærmer antallet af til salg-skilte i forhaverne sig så småt niveauet fra 2019, hvor der var knap 37.000 huse i udbud, lyder det.

Ifølge Sebastian Kaldahl, boligøkonom i interesseorganisationen Dansk Industri, er det godt nyt for dem, der ønsker at bruge sommerferien på at finde en ny bolig.

»Boligkøb handler i høj grad om behov og præferencer, og når der er mere at vælge imellem, er der også større chance for at finde den helt rette bolig,« siger han.