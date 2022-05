Lyt til artiklen

Nu er også boligejere med 20-årige lån begyndt at benytte sig af den for tiden populære omlægningsfinte.

»Flere af dem kan ved at lægge om få et ekstra afdrag på 20 procent, og det er jo til at tage og føle på,« siger Mikkel Høegh, der er afdelingsdirektør hos Jyske Realkredit.

Finans.dk skriver, at flere og flere boligejere med de 20-årige lån har valgt at konvertere deres lån.

Omlægning af lån for at skære en luns har af restgælden er i stigende grad blevet udbredt i takt med at renten er steget.

Det skyldes, at når renterne stiger, så vil kursen på obligationerne bag lånene falde og kan dermed indfries til en lavere kurs, end de er optaget til. Vælger man at lægge sit fastforrentede lån om til ét med en højere rente, kan man på den måde skære ned på sin restgæld.

Det har betydet, at danskere har kunnet sparet hundredtusindvis af kroner.

Og nu er det altså boligejere med de korte 20-årige lån, der også har kastet sig ud i omlægningsmøllen.

At de kan »få et ekstra afdrag på 20 procent« betyder, at man ved at konvertere sit lån kan filetere omkring 200.000 kroner af hver million, man skylder.

Lige nu vil der være størst gevinst i at lægge sit 20-årige lån om, hvis man har optaget det med en rente på 0,0 procent. Men også lån optaget med renter på 0,5 og 1,0 procent er »konverteringsmodne«, skriver Finans.dk.

Ifølge mediet er der dog endnu ikke mange, der har opgivet deres 0-procents rente, der betragtes som særdeles attraktiv.

Det skal selvfølgelig nævnes, at ydelsen på det nye lån omvendt bliver større end tidligere, fordi man jo optager det til en højere rente. Til gengæld har man jo så nedbragt sin restgæld.