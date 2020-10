Er du husejer og bor på Sjælland, så kan der muligvis være et tilskud fra staten på vej til dig.

Det kræver dog, at du er indehaver af et oliefyr, og at du i øvrigt er villig til at kvitte det.

Ifølge TV 2 Øst får 100.000 boligejere i Region Sjælland nemlig muligheden for at hæve et tilskud fra staten, hvis de går med til at sige farvel til deres olie- eller gasfyr til opvarmning af hjemmet.

Puljen af penge kommer fra Bygningspuljen, der hører under Energistyrelsen, og er rettet mod de 25.000 oliefyr og 75.000 naturgasfyr, der står rundt om i hjem på Sjælland.

Er man blandt ejerne af ovenstående, men bor uden for et fjernvarmeområde, så kan man ifølge TV 2 Øst få et tilskud på mellem 22.000 og 45.000 kroner, hvis man erstatter olie- eller gasfyret med en varmepumpe.

»Der er stadig mange hjem – også på Sjælland – hvor fossile brændsler bruges til opvarmning. Med tilskud fra Bygningspuljen bliver det nemmere for boligejerne at investere i en varmepumpe,« siger Heidi Ingeman Koch, kontorchef i Energistyrelsen, ifølge TV 2 Øst i en pressemeddelelse.

Målet med Bygningspuljen er, at man får skrottet så mange olie- og gasfyr som muligt.

Det er imidlertid ikke kun en udskiftning af fyret, der kaster penge af sig.

Står man og overvejer en efterisolering af sit hus, så vil det også være muligt at søge om tilskud. Ma skal dog huske at søge inden, man går i gang med projektet. Gør man ikke det, er der ikke noget at hente.