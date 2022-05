Det er næppe gået manges næse forbi, at priserne på dagligvarer er steget, at benzinpriserne har taget himmelflugt, og at energipriserne nogle steder er eksploderet.

Derfor vil mange formentlig kunne finde en lille trøst i, at det er muligt at få øget den månedlige lønudbetaling.

Det vil være relevant for de tusindvis af boligejere, der også har måttet se deres månedlige ydelse til realkreditinstituttet tage et anseeligt hop som følge af stigende renter.

»Set i lyset af stigende forbrugerpriser vil det være kærkomment for mange, at man på denne måde ikke bliver ramt lige så hårdt af rentestigningerne,« siger chefanalytiker i Totalkredit Sune Malthe-Thagaard.

Han henviser til muligheden for at ændre i sin forskudsopgørelse og tilrette rentefradraget.

Det vil tage lidt af slaget fra de stigende renter, som alle med flexlån bliver ramt af, hvis det er blevet fornyet i år.

»Det er en god ide at ændre i forskudsopgørelsen. Vi er midt på året, og du får glæde af det i andet halvår, fordi du kan trække flere renter fra i skat på grund af rentestigningerne. På den måde vil du få mere af din løn udbetalt,« siger Sune Malthe-Thagaard.

Senest har F5-renten nået det højeste niveau i ti år ifølge Totalkredit. Renten er nu 1,92 procent, hvilket vil give en ekstraregning hver måned på 720 kroner før skat for hver lånt million.

Hvis rentefradraget justeres, stiger den månedlige ekstrabetaling dog reelt 'kun' med 400 kroner efter skat, hvis værdien af rentefradraget er 25,6 procent.

Det skyldes, at lønudbetalingen bliver større, hvis fradraget forøges.

Boligejere med renteudgifter under 50.000 kroner årligt kan få endnu mere udbetalt på månedslønnen, fordi værdien af deres rentefradrag er højere.

Boligmarkedet i København er mest rentefølsomt, da boliggælden er størst her. En typisk gæld for en husejer i Region Hovedstaden er ifølge Nykredit på 2,6 millioner kroner.

De boligejere, der er løbet ind i højere renter som følge af en fornyet rentetilpasning og ikke ændrer i deres forskudsopgørelse, vil få deres penge tilbage fra Skat til næste forår.

Mange vil dog antagelig foretrække at få glæde af pengene nu, og derfor opfordrer Sune Malthe-Thagaard til at bevæge sig ind på Skattestyrelsens hjemmeside.

»Medmindre man selvfølgelig gerne vil spare op hos Skattestyrelsen frem for at få pengene til sig selv med det samme.«