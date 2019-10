Er du boligejer? Så har du formentlig lagt mærke til, at alle taler om et nyt system for ejendomsvurderinger, som 80.000 danskere i dag er blevet inviteret til at teste.

Og selv om du ikke er en af de udvalgte, bør du interessere dig for, hvordan det nye system klarer sig. Der er nemlig en god chance for, at de nye vurderinger ender med at påvirke din økonomi positivt.

Det kan være vanskeligt at forstå, hvad diskussionen om de nye ejendomsvurderinger egentlig går ud på, og hvad det betyder for den helt almindelige boligejer.

B.T. har derfor allieret sig med direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen, og han gør det klart, at du som boligejer:

a) bør interessere dig for de nye vurderinger.

b) ikke skal være nervøs for dem.

Rigtig mange vil nemlig opleve, at de nye vurderinger påvirker deres økonomi positivt, og dem, der ikke gør, vil ikke mærke forskel.

Med undtagelse af en lille gruppe danskere, der gerne vil sælge ejerlejligheder i København og på Frederiksberg, men dem vender vi tilbage til.

Beregninger viser, at 60 procent af de danske boligejere står til at få pengene tilbage, fordi de siden 2011 har betalt for meget i ejendomsskat. Og det er med renters rente.

Det drejer sig om 18.000 kroner i gennemsnit for de boligejere, der har betalt for meget, og pengene vil allerede tikke ind på bankkontoen i 2021.

»18.000 er et gennemsnit, så for nogle vil det dreje sig om meget mere. Det handler især om boligejere uden for storbyerne. For eksempel i Odsherred eller Kalundborg på Sjælland,« siger Curt Liliegreen.

En del boligejere er blevet forvirrede af regeringens udmeldinger om, at det nye boligskattesystem først træder i kraft i 2024, men de nye ejendomsvurderinger begynder altså allerede at komme til næste år.

Du skal altså ikke vente til 2024 med at se din nye ejendomsvurdering.

Allerede fra anden halvdel af næste år vil de nye ejendomsvurderinger begynde at blive sendt ud til danskerne.

Her vil du kunne se, om din ejendom er steget eller faldet i værdi.

Er den steget, sker der ingenting. Så betaler du det samme i ejendomsskat, som du hele tiden har gjort.

Er den faldet, skal du have de penge, du har betalt for meget, tilbage.

Men en lavere ejendomsvurdering betyder også, at du fremadrettet skal betale mindre i ejendomsskat.

»Mange danskere føler sig nok først helt overbeviste om, hvilken betydning de nye vurderinger får, når de står med deres forskudsopgørelse fra 2024 i hånden,« siger Curt Liliegreen.

Dem, der kan blive påvirket negativt af de nye vurderinger, er boligejere i København og på Frederiksberg, der gerne vil sælge deres bolig.

»Bliver man boende i boligen, skal man ikke betale mere, men vil man sælge sin bolig, kan man risikere at måtte sælge til mindre, end man kunne før, fordi de kommende ejere vil skulle betale mere i ejendomsskat, end man selv har gjort,« siger direktør i Boligøkonomisk Videnscenter Curt Liliegreen, der dog ikke frygter, at man ikke vil kunne sælge lejligheder i København og på Frederiksberg.

»Der er stadig stor efterspørgsel, og det vil jeg vurdere, der bliver ved med at være,« siger han.

