Der står 'Sommer' på lejekontrakten, men i cpr-registret er det et andet og mere berygtet efternavn, der står registreret som beboer af en adresse på Amager.

Det fører nu til en sag, som Fogedretten København torsdag skal tage stilling til og som kan føre til, at Levakovic-familiemedlemmet ryger på porten.

For stik imod reglerne har et medlem af den kriminelle Levakovic-familie ifølge ejendomsselskabet Lufthavnsparken fået overdraget en lejlighed af et andet familiemedlem, der ikke længere underskriver sig 'Levakovic'.

Det nye efternavn skyldes en navneændring til det mindre opsigtsvækkende 'Sommer', kan B.T. afsløre. B.T. kender både hele det nuværende og hele det tidligere Levakovic-navn.

Ved at give lejligheden videre til det 32 år ældre familiemedlem kunne den ældre Levakovic springe hele den årelange venteliste over og få et hjem i en af de billige, almene boliger på Amager.

Naboerne har ingenlunde været glade for bekendtskabet, men klagerne over den kroatiske families påståede opførsel vender vi tilbage til.

Erik Due, advokat og forretningsfører for Lufthavnsparken, oplyser, at 'Sommer' er flyttet fra lejligheden uden at opsige sit lejemål.

'En anden har overtaget hendes lejemål, uden at lejer har søgt om tilladelse til overdragelse af lejemålet.'

Et Levakovic-familiemedlem står til at miste sin bopæl, når Fogedretten skal tage stilling til om lejemålet i Lufthavnsparken har været uretmæssigt overdraget til ham fra et andet familiemedlem. Tirsdag den 10. Juli, 2019. Foto: Uffe Weng Vis mere Et Levakovic-familiemedlem står til at miste sin bopæl, når Fogedretten skal tage stilling til om lejemålet i Lufthavnsparken har været uretmæssigt overdraget til ham fra et andet familiemedlem. Tirsdag den 10. Juli, 2019. Foto: Uffe Weng

'Den ville heller ikke blive givet, da der er mange års ventetid på en bolig i bebyggelsen,’ skriver han i en e-mail.

Han oplyser videre:

'Da nøglen ikke er leveret tilbage, og da der er manglende betaling af husleje, er sagen bragt i fogedretten, hvor første møde er berammet til 11. juli.'

Fogedretten København bekræfter denne oplysning.

'Sommer' har siden foråret boet i en lejlighed i Ørestaden, står der i cpr-registret.

Af annoncen for den 119 kvadratmeter store lejebolig fremgår det, at prisen er på hele 13.900 kroner om måneden.

Flytningen til Ørestaden nær nybyggeriet Cobrahave, hvor andre Levakovic-familiemedlemmer, herunder Gimi 'Boss' Levakovic, er flyttet ind, lader nu til at spænde ben for, at Levakovic-familien kan fortsætte med at have en billig bopæl i Lufthavnsparken.

For det var, da 'Sommer' registrerede sig på den nye adresse, at Erik Due fandt en anledning til at smide Levakovic-familien på porten.

Kvarteret CobraHave i Ørestad, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden. Foto: B.T. Foto Vis mere Kvarteret CobraHave i Ørestad, hvor familien Levakovic bor. Lejlighederne koster mellem 14.000 og 22.000 kroner om måneden. Foto: B.T. Foto

Klager fra naboer siden sommeren 2018 har ikke været nok.

»Som lejer skal man bebo den lejlighed, man har. Man må ikke have bosted to steder,« siger Erik Due om de to samtidige lejemål i forskellige københavnerbydele, som 'Sommer' har skrevet under på.

Han fortsætter:

»Det er juridisk svært at smide folk ud på grund af klager over adfærd. Det er langt lettere at gøre, hvis der er tale om manglende betaling.«

Beboere i Lufthavnsparken har længe været klar over, hvem 'Sommer' var i familie med.

B.T. har talt med flere naboer, der har følt sig generet af Levakovic-klanen. Det førte ultimativt til en klage sendt til Erik Due i august 2018.

Klagen er sendt fra 'frustrerede beboere' og angår, hvad de opfatter som 'uhensigtsmæssig adfærd', der menes at være i strid med husreglerne.

'Især dem, der bor tæt på og lige i nærheden, oplever gener på daglig basis,' står der i klagen, som B.T. har set.

Et Levakovic-familiemedlem står til at miste sin bopæl, når Fogedretten skal tage stilling til om lejemålet i Lufthavnsparken har været uretmæssigt overdraget til ham fra et andet familiemedlem. Tirsdag den 10. Juli, 2019. Foto: Uffe Weng Vis mere Et Levakovic-familiemedlem står til at miste sin bopæl, når Fogedretten skal tage stilling til om lejemålet i Lufthavnsparken har været uretmæssigt overdraget til ham fra et andet familiemedlem. Tirsdag den 10. Juli, 2019. Foto: Uffe Weng

I de 20 oplistede punkter fremgår det blandt andet, at klagerne er trætte af 'larm, råben og skrigen på alle tider af døgnet'.

Parkering på fortovet og på de grønne arealer har også været generende, ligesom skrald, der angiveligt er blevet smidt ud fra altanen, heller ikke har prydet græsset mellem boligblokkene.

Der påstås videre i klagen, at biler bliver kørt med høj fart, 'hvilket bevirker, at de nærmest flyver hen over de bump, der burde indikere forsigtig kørsel og skabe lidt tryghed i vores ellers dejlige boligkompleks'.

Det er ikke første gang, at medlemmer af Levakovic-familien skifter navn.

Gimi Levakovic er flyttet til nye lejligheder i Ørestaden. Foto: B.T. Foto Vis mere Gimi Levakovic er flyttet til nye lejligheder i Ørestaden. Foto: B.T. Foto

B.T. har tidligere kunnet fortælle, at en søster og to nevøer til sigøjnerbossen Gimi Levakovic også er flyttet til Cobrahave på Amager.

To af dem har behændigt skiftet Levakovic-efternavnet ud med 'Lorenzen' og 'Winther'.

Navneskiftet har tilsyneladende hjulpet dem til at få en lejlighed i kvarteret, uden at udlejeren i første omgang opdagede, at de tilhørte Levakovic-familien.

B.T. er ikke lykkedes med at komme i kontakt med 'Sommer'. Det vides ikke, hvordan hun forholder sig til påstanden om uretmæssigt at have overdraget lejligheden til et familiemedlem.