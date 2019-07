Lørdag oplevede Bolette Thinggaard noget, som hun ikke ønsker, at nogen andre nogensinde kommer til at opleve.

»Jeg må sige, at det er skræmmende, at der overhovedet findes nogle mennesker, som kan finde på at gøre det.«

Bolette Thinggaard var på vej mod Randers i sin bil, da hun kører bagefter en mand. Hun bemærker, at han opfører sig lidt underligt.

»Jeg kan se, at han leder efter noget. Jeg tænker, at det er mærkeligt, at han ikke har fokus på at køre bil,« siger Bolette Thinggaard til B.T.

»Pludselig stopper han sådan lidt op samtidig med, at han smider et eller andet ud af vinduet.«

Hun når i farten ikke at se, hvad det er, men hun er utrolig opmærksom og får opdaget i sidespejlet, at det, der blev kastet ud, bevæger sig.

Derfor bakker hun med det samme tilbage.

Bolette Thinggaard, der først delte historien med TV Midtvest, aner ikke, hvad det er, men hun er simpelthen nødt til at undersøge sagen nærmere.

»Jeg åbner så døren og kan se, at det er en killing. Den er utrolig udmagret, har øjenbetændelse og har det generelt set rigtig dårligt.«

Bolette Thinggaard finder et tørklæde i sin bil og går derefter ud for at samle killingen op. Allerede der kan hun mærke på sig selv, hvor hårdt det er. ‘Hvordan kan nogen gøre sådan noget?’ tænker hun.

»Den er så tynd, at man kan mærke knoglerne. Det gør mig virkelig ked af det. Jeg synes, at det er skræmmende, at nogen kan være så modbydelig,« forklarer hun.

Den skriger selvfølgelig efter sin mor, mener Bolette Thinggaard, der forsøger at få den til at falde til ro ved at nusse den og snakke med den stille og roligt.

Hun får tilkaldt noget hjælp fra en ven, som kan tage sig af den, mens hun selv kører ud og køber modermælkserstatning og en sutteflaske.

Det viser sig at være en god idé, fordi da hun kommer tilbage til kattekillingen, bliver det modtaget med glæde.

Bolette Thinggaard har kontaktet både dyrlægen og dyreværnet, og hun tilbyder dem selv at bringe kattekillingen dertil.

»Jeg vil gerne følge den, fordi jeg vil sikre mig, at den har godt. Jeg står med tårer i øjnene hos dyrlægen, fordi jeg ikke er sikker på, at den overlever,« siger hun.

»På vejen hjem sidder jeg med tårer på kinderne hele vejen. Det er hele oplevelsen, som rammer mig.«

»Hvis jeg kendte vedkommende, så havde han fået en verbal lussing,« siger Bolette Thinggaard.

Hun håber nu, at den kan overleve, så den kan komme ud til en familie, som kan tage sig af den og behandle den godt.

»Jeg har fået at vide, at den har fået vaccine, og den bor sammen med en missemor, som har nogle andre killinger,« siger hun.

Oplevelsen har sat sig i Bolette Thinggaard.

Hun vil gerne dele historien for at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at man sørger for, at personer, som smed killingen ud, ikke kommer i nærheden af dyr.

»Det er ligesom med mennesker, som slår deres børn. Sådan nogle ting gør man bare ikke.«

»Jeg ved, at der er mennesker ude i verden, som ikke opfører sig ordentligt, og det er bare ikke i orden.«