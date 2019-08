Læs hele Benny Engelbrechts svar her:

»Det ligger mig meget på sinde, at den kollektive trafik er tilgængelig for alle. Der har i de seneste år været stort fokus på at forbedre forholdene for kørestols- og rollatorbrugerne. I forbindelse med DSB-kontrakten fra 2015 reducerede man tiden på forvarsling fra 48 timer til 12 timer, hvilket er bedre end EU’s krav på området. Derudover er det vigtigt, at der løbende arbejdes på at forbedre tilgængeligheden på stationer ved eksempelvis etablering af ledelinjer og elevatorer«

»Indtil videre er der ikke planer om at investere i automatiske ramper/lifte i de nuværende tog, da de bliver erstattet af nyt togmateriel, som vil forbedre forholdene for kørestols- og rollatorbrugere. Det nye togmateriel overholder de internationale handicapkonventioner og europæiske handicapregler. De nye tog vil have lavgulvsvogne, således at det vil være muligt for kørestols- og rollatorbrugere at stige ind og ud af togene uden bemanding på perroner, der har den europæiske standardhøje på 55 cm – og dermed uden forvarsel på 12 timer. På de perroner, der ikke lever op til standardhøjden på 55 cm vil kørestols- og rollatorbrugere fortsat skulle benytte sig af forvarsel på 12 timer. Og så vil der være områder i de nye tog, der bliver forbeholdt kørestols- og rollatorbrugere«

»Jeg forstår godt, hvis mange er utålmodige efter de nye tog - det er jeg også. For med fremtidens tog vil rejseoplevelsen blive bedre for alle, uanset om man har et handicap eller ej. Og som et led i forberedelserne til de nye tog, bliver det i øjeblikket undersøgt, hvor i landet der kan være behov og efterspørgsel efter, at perronerne bliver justeret i højden, så der her skabes niveaufri adgang. I sidste ende vil det være et spørgsmål for Folketingets partier, om der skal investeres i at ændre perronhøjden på de relevante stationer«