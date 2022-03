55.300.

Så mange opkald modtog BørneTelefonen i 2021 fra børn og unge. Omkring halvdelen af dem var fra unge over 15 år.

Derfor lancerer Børns Vilkår, der står bag BørneTelefonen, nu rådgivningstilbuddet Hørt, der har base i Aarhus.

Rådgivningstilbuddet er til unge i alderen 15-24 år, der oplever udfordringer, og som har brug for at blive forstået og accepteret.

»Vi har talt med mange unge – både på BørneTelefonen og i udviklingen af Hørt – som fortæller, at det i dag kan opleves som et stort pres at skulle træffe store valg alene. Mange unge frygter konsekvenserne for at træde eller vælge forkert,« siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår, i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Samtidig er der konkrete udfordringer med at mærke og stå fast på egne grænser og identitet. Hørt er tænkt som de unges sted, hvor ingen spørgsmål er forbudte, for store eller for små.«

Erfaringerne fra BørneTelefonen viser, at jo ældre børnene bliver, jo tungere er emnerne også.

Mere end hver fjerde samtale med unge handlede om psykisk mistrivsel såsom selvskadende adfærd, ensomhed og særligt selvmordstanker, der fyldte i 8,9 procent af alle samtaler.

»Når først en ung skærer i sig selv eller overvejer at tage sit eget liv, så er der en forebyggelse, der er slået fejl. Det er et alvorligt samfundsproblem – især når vi har nogle unge, som ikke ser det som en mulighed at række ud efter hjælp. Det er ikke noget, Børns Vilkår kan løse alene, men vi vil begynde med Hørt, så alle unge har et sted, hvor de kan finde støtte til det, de synes er svært,« siger Rasmus Kjeldahl.

Hørt er et rådgivningstilbud til alle unge og særligt dem, som oplever udfordringer eller mistrivsel i kortere eller længere perioder af livet.

Tilbuddet består blandt andet af en døgnåben chatrådgivning, en gruppechat og en Instagram-profil med videofortællinger fra unge, som har oplevet udfordringer i livet. Senere på året åbner Hørt også en memorådgivning.