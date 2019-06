Børn, der lider af skolevægring, har brug for hjælp. Men ofte er lærerne, skolerne og i sidste ende kommunerne for dårlige til at få øje på dem.

Problemet er – ganske simpelt – at der ikke er klare regler for, hvordan fravær registreres i skolerne, mener en ekspert.

Eksperter vurderer, at antallet af børn, der lider af skolevægring, er stigende. Ofte er det børn, der kæmper med angst, depression eller diagnoser.

Og tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end 10 pct. af alle danske børn har mere end 10 pct. skolefravær.

Alle skoler er forpligtede til at registrere, om deres elever er fraværende fra undervisningen. Desuden skal det registreres, om fraværet er tilladt, om det skyldes sygdom, eller om det er ulovligt.

»Men der findes ingen retningslinjer for, hvornår og hvordan fraværet skal registreres. Det er op til den enkelte lærer,« siger professor Mikael Thastum, der forsker i skolevægring på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Professor Mikael Thastum forsker i børn og unge med skolevægring på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Vis mere Professor Mikael Thastum forsker i børn og unge med skolevægring på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Han oplever, at fravær sjældent noteres i hver eneste time, men ofte kun en gang om dagen, og at vikarer ofte dropper registreringen.

Det betyder, at en elev kan dukke op til første time, gå hjem inden anden time og alligevel blive noteret som fuldt tilstedeværende.

Et andet problem er, at forældre ofte melder deres barn sygt, hvis barnet ikke magter at tage i skole. Eller at de glemmer at melde barnet sygt, hverefter det bliver registreret som ulovligt fraværende.

Kort sagt stemmer skolernes fraværs registrering sjældent overens med virkeligheden.

Fire grunde til at børn ikke går i skole Skolevægring:

Børn, der er bange for at komme i skole. Det kan være børn med angst, depression eller diagnoser som autisme. Barnet kommer ikke i skole, fordi det ikke bryder sig om at være der. Pjækkeri:

Børn, der synes, det er federe at lave alt muligt andet end at gå i skole. Det kan være børn, som spiller hele natten eller mødes med venner i centeret i skoletiden. Ofte er det ældre børn og måske oftere drenge end piger. Pjækkeri kan udvikle sig til, at det er ubehageligt at komme i skolen, fordi man ikke længere kan følge med. Fravær, der skyldes forældre:

Typisk børn i familier, hvor forældrene er ligeglade med eller ikke magter at sende barnet i skole. Typisk fordi der er problemer med misbrug eller sygdom. Fravær, der skyldes skolen:

Typisk børn, der ikke oplever, at skolen er i stand til at tilbyde en ordentlig skolegang. Det kan f.eks. være børn med ordblindhed, der ikke bliver hjulpet godt nok, børn med diagnoser, hvor skolen ikke forstår problemet, og det derfor ikke giver mening for barnet at komme i skole. Kilde: Professor Mikael Thastum, CEBU – Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Det er Mikael Thastums konklusion, efter at han og en gruppe kollegaer har haft 160 børn med skolevægring gennem projektet 'Back2School'.

»En stor del af deltagerne har 100 pct. fravær, som ikke fremgår af kommunernes statistikker.«

Gentagne gange har forskerne endda oplevet, at børn, der er registreret som 100 pct. fraværende af deres forældre, er registreret som 100 pct. tilstedeværende hos kommunen.

Det betyder, at børnene får lov til at flyve under radaren og ikke får den hjælp, de har brug for. Det kan være ødelæggende.

HAR DU (ELLER ER DU) ET BARN MED SKOLEVÆGRING, OG HAR DU MOD PÅ AT DELE DINE OPLEVELSER OG ERFARINGER MED B.T.'S LÆSERE, SÅ SKRIV TIL HLHO@BT.DK

For konsekvensen er, at der kan gå meget lang tid, inden der bliver taget hånd om børnenes manglende skolegang. Og ofte er det for tilfældigt, hvad der sker, når myndighederne griber ind.

»Nogle forældre synes, at hjælpen fra kommunen er rigtig god, hvis de får en god socialrådgiver eller psykolog. Men mange oplever, at der går for lang tid, og mange opsøger privat hjælp for at få ting til at ske,« siger professor Mikael Thastum.