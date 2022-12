Lyt til artiklen

Fra lillejuleaften og frem til 28. december fik man hos BørneTelefonen 103 opkald mere end i samme periode sidste år.

Det oplyser direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, til TV 2 Østjylland.

»Der er næsten 15 procent flere børn og unge, der har ringet ind, og vi kan også se, at den type samtale, der handler om, hvordan man har det med sig selv, altså den psykiske trivsel, også fylder mere end sidste år,« fortæller han.

Opkaldene, der i år talte 854, kan handle om hvad som helst og spænder da også bredt.

Dog er der et særligt emne, som gentager sig i hver sjette samtale: forholdet mellem børn og forældre.

Til mediet forklarer Rasmus Kjeldahl, at det blandt andet kan fylde meget hos børnene, hvis man har haft et skænderi med sine forældre eller har haft følelsen af at blive ignoreret.

Derudover fylder samtaler om blandt andet angst, selvskadende adfærd og ensomhed en tredjedel af samtalerne hos BørneTelefonen – og det er mere end sædvanligt.

Foruden BørneTelefonen har Børns Vilkår lanceret ungetilbuddet Hørt, hvor unge i alderen 15-24 år kan få gratis og anonym rådgivning.

I perioden fra 23. til 31. december 2021 modtog BørneTelefonen mere end 1.200 opkald.

BørneTelefonen har eksisteret siden 1987 og har døgnåbent året rundt. Tjenesten kan kontaktes på telefonnummer 11 61 11.